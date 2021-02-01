В Орле стая собак напала на девушку

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту нападения стаи бродячих собак на местную жительницу в Советском районе города Орла.

Предварительно установлено, что одна из собак укусила девушку. В медицинском учреждении потерпевшей своевременно оказали необходимую помощь.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак, информирует пресс-служба СУ СК.