В Орле суд наказал коллекторов за нарушение прав гражданина

Судебные приставы привлекли к ответственности коллекторскую организацию за нарушение прав жителя г. Орла.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области, житель г. Орла обратился к приставам с заявлением о неправомерных действиях коллекторов.

Юридическая организация, включённая в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, допустила нарушение установленных законом требований.

Гражданин пояснил, что сотрудники организации оказывали на него психологическое давление, в том числе, на его телефонный номер осуществлялись многочисленные звонки с использованием автодайлера.

Данные факты нашли подтверждение в ходе проверки.

В отношении организации был составлен и направлен для рассмотрения в суд протокол об административном правонарушении.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.