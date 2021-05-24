24 мая 2021



В Орле суд наказал коллекторов за нарушение прав гражданина

Судебные приставы привлекли к ответственности коллекторскую организацию за нарушение прав жителя г. Орла.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области, житель г. Орла обратился к приставам с заявлением о неправомерных действиях коллекторов.

Юридическая организация, включённая в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, допустила нарушение установленных законом требований.

Гражданин пояснил, что сотрудники организации оказывали на него психологическое давление, в том числе, на его телефонный номер осуществлялись многочисленные звонки с использованием автодайлера.

Данные факты нашли подтверждение в ходе проверки.

В отношении организации был составлен и направлен для рассмотрения в суд протокол об административном правонарушении.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

 

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Опубликовано 24 мая 2021 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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