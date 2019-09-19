В Орле торговые комплексы прошли проверку на доступность для инвалидов

Итоги мониторинга обеспечения доступности объектов торговли и предприятий общепита для инвалидов и других маломобильных групп населения подвела Наталья Мацькив, заместитель председателя Орловской областной организации Всероссийского общества инвалидов, на заседании общественного Совета по делам инвалидов.

Для мониторинга была создана рабочая группа, в состав которой вошли члены общественного Совета.

Проверку прошли все крупные торговые комплексы в четырех районах города. В большинстве недавно построенных объектов соблюдены все требования для доступности маломобильных групп населения: оборудованы лифты и уборные для инвалидов-колясочников. Это же касается и вновь пристроенных корпусов.

К некоторым торговым организациям есть замечания, отметили общественники. Их предложения и рекомендации будут направлены в письменной форме в адрес руководителей торговых объектов.