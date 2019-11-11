В Орле утилизировали около 800 кг подозрительных яблок

7 — 8 ноября сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на на оптово-розничном складе в Орле выявили факты хранения и реализации подкарантинной продукции, запрещённой к ввозу в РФ. Так, двое торговцев фруктами не смогли подтвердить происхождение 800,5 кг свежих яблок: на упаковочной таре не оказалось маркировок.

Кроме того, документов, содержащих информацию о наименовании продукции, стране и месте её происхождения, не было.

Согласно Указу Президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», выявленная продукция была признана санкционной и уничтожена механическим способом на площадке ТБО. Физические лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора.