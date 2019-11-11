11 ноября 2019



В Орле утилизировали около 800 кг подозрительных яблок

7 — 8 ноября сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на на оптово-розничном складе в Орле выявили факты хранения и реализации подкарантинной продукции, запрещённой к ввозу в РФ. Так, двое торговцев фруктами не смогли подтвердить происхождение 800,5 кг свежих яблок: на упаковочной таре не оказалось маркировок.

Кроме того, документов, содержащих информацию о наименовании продукции, стране и месте её происхождения, не было.

Согласно Указу Президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», выявленная продукция была признана санкционной и уничтожена механическим способом на площадке ТБО. Физические лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора.

 

Орловец самостоятельно задержал грабителя
Юрий Грымов ищет в Орловской области талантливых помощников
В Северном районе Орла могут создать парк активного отдыха
Опубликовано 11 Ноя 2019 в 13:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"