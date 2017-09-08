В Орле в фирме двоюродного брата Потомского прошли обыски

Сотрудники полиции 10 октября провели обыски в офисе фирмы «Экотек», принадлежащей двоюродному брату экс-губернатора Вадима Потомского Артему Багдасарову. Об этом «Орловским новостям» стало известно из собственных источников.

Источники в силовых структурах информацию подтвердили. Отмечается, что оперативников интересовали документы по исполнению работ по контрактам госзакупок и финансовым отношениям с типографией «Труд». Источники также отмечают, что оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела в отношении гендиректора «ВСУ» Артура Саркисова. Какая связь была между Саркисовым и Багдасаровым — не уточняется.

Напомним, ранее «ОН» сообщали, что в отношении Саркисова возбуждено дело по статье 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве).

О том, что фирма «Экотек» принадлежит двоюродному брату Потомского, «ОН» писали в своём расследовании в августе этого года. Сообщалось, что с 2014 года фирма Багдасарова получила госконтракты на сумму более 100 миллионов рублей. Позже депутат облсовета Виталий Рыбаков обратился в администрацию президента, к руководству ФСБ, Следственного комитета России и Генпрокуратуры с просьбой проверить Вадима Потомского на основании расследования «ОН» на коррупционную составляющую.

«Орловские новости»

 

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Опубликовано 11 Окт 2017 в 13:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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