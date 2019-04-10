В Орле в магазине задержали двух пенсионерок, пытавшихся пронести продукты мимо кассы

Инцидент произошел в одном из охраняемых Росгвардией магазинов в центре Советского района города Орла.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, первый сигнал «тревога» поступил около шести часов вечера. Правоохранители, прибыв по указанному адресу, выяснили, что одна из посетительниц совершила попытку хищения продуктов питания и дорогостоящей бытовой химии. Росгвардейцы остановили пенсионерку на выходе из магазина и составили на месте протокол административного правонарушения.

Буквально через полчаса в том же магазине еще одна дама преклонного возраста предприняла попытку пронести мимо кассовой зоны тот же набор продуктов питания. Росгвардейцы задержали гражданку, передав полиции для проведения дальнейшего разбирательства.