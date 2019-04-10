10 апреля 2019



В Орле в магазине задержали двух пенсионерок, пытавшихся пронести продукты мимо кассы

Инцидент произошел в одном из охраняемых Росгвардией магазинов в центре Советского района города Орла.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, первый сигнал «тревога» поступил около шести часов вечера. Правоохранители, прибыв по указанному адресу, выяснили, что одна из посетительниц совершила попытку хищения продуктов питания и дорогостоящей бытовой химии. Росгвардейцы остановили пенсионерку на выходе из магазина и составили на месте протокол административного правонарушения.

Буквально через полчаса в том же магазине еще одна дама преклонного возраста предприняла попытку пронести мимо кассовой зоны тот же набор продуктов питания. Росгвардейцы задержали гражданку, передав полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

 

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Опубликовано 10 Апр 2019 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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