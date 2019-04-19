В Орле в субботу вечером запустят фонтаны

В субботу 20 апреля в городском парке культуры и отдыха состоится открытие летнего сезона фонтанов. Начало акции запланировано на 18.00. Напомним, в Орле в прошлом году появилось сразу три новых фонтана — в городском и Детском парках, а также возле завода имени Медведева. При этом денег на зимнюю консервацию и летнее обслуживание фонтанов в дефицитном городском бюджете заложено не было. По бюджетному кодексу, если город берет на себя дополнительные расходы, то он должен указывать и источник дополнительных доходов. Доходов не было, однако, депутатов это не смутило. В итоге на консервацию фонтанов деньги отняли у детей (на этот год была запланирована разработка проектно-сметной документации ПСД для строительства третьей очереди школы №50). В ближайшее время в Орле планируется построить еще два фонтана — в сквере Ермолова и перед администрацией Северного района. У кого на этот раз отберут деньги, чтобы потешить публику разноцветными струйками — орловцы узнают при принятии очередных поправок в бюджет. Кстати, сами фонтаны делают за счет денег, которые «подарила» городу Москва. Денег на ежегодное многомиллионное обслуживание фонтанов, увы, не нашлось ни в столичной казне, ни в областном бюджете.