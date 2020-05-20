В Орле владельцы собак и кошек могут проверить питомцев на коронавирус

В областном центре появилась возможности проведения исследований на коронавирус (COVID-19) у животных. Необычную новость сообщили в «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории». На такой шаг решено было пойти после очень большого числа обращений от владельцев домашних животных. Подведомственное Россельхознадзору лаборатория решила, что людей нужно успокоить. Если кто хочет сделать такой анализ, то теперь есть такая возможность.

Пока нет данных, что кошки и собаки могут заражаться от человека. Вместе с тем, если питомцы находятся в тесном контакте с человеком, инфицированным COVID-19 – то лучше сделать тест. Вирус новый и как он себя поведет дальше – еще слишком мало данных. Кроме того, тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванного COVID-19: выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвоту или желудочно-кишечную болезнь.

Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы или владельцем животного после консультации с государственным ветеринарным врачом. Исследования проводятся на коммерческой основе. Для отбора образцов от животного владельцу необходимо обращаться в региональное Управление ветеринарии. Заявку на исследования можно направить на центральные электронные адреса, размещенные на официальных сайтах ведомств.