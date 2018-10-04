В Орле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты работнику зарплаты

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «А-СЕРВИС», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, с февраля по июль 2018 года работнику ООО «А-СЕРВИС» не выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности составила более 110 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствием принимаются установленные законом меры обеспечительного характера, направленные на восстановление нарушенных прав работника, информирует СУ СК.