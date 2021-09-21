В Орле выбросы пыли на заводе “Орелмасло” превышали ПДК в тысячи раз

На сайте Центра лабораторного анализа Росприроднадзора опубликованы результаты плановой проверки АО «Орёлмасло». В релизе говорится, что это предприятие специализируется на переработке семян рапса, подсолнечника и является одним из крупнейших в Центральном федеральном округе.

По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний выявлены превышения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников предприятия. В частности, дважды зафиксировано превышение содержания пыли в выбросах сушки охладителя в цехе экстракции — в 1 677 и 2 665 раз. Результаты переданы в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора для дальнейшего реагирования.