В Орле выделят цветом 22 спасательные лестницы на новых набережных

В Орле в рамках подготовки к юбилею одели в набережные протекающие через город реки Оку и Орлик. Практически сразу же в соцсетях появились сообщения, что в случае падения в воду — пострадавшему будет очень непросто выбраться на берег. В этом году проблему попытались решить — на набережных установили 22 лестницы из металлических скоб, чтобы упавшем в воду можно было выбраться на гранитную поверхность.

Однако, где именно находятся лестницы — разглядеть невозможно. Со стороны набережных они просто не видны, а с противоположной стороны увидеть железные скобки на фоне бликующей от солнца воды также непростая задача. Чтобы решить вопрос — предложено покрасить спасательные лестницы в яркие цвета и обозначить их расположение, — рассказал на рабочем совещании замглавы горадминистрации Александр Муромский. Работы планируется завершить до 17 мая.

 

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Опубликовано 03 мая 2017 в 15:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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