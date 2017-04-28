В Орле выделят цветом 22 спасательные лестницы на новых набережных

В Орле в рамках подготовки к юбилею одели в набережные протекающие через город реки Оку и Орлик. Практически сразу же в соцсетях появились сообщения, что в случае падения в воду — пострадавшему будет очень непросто выбраться на берег. В этом году проблему попытались решить — на набережных установили 22 лестницы из металлических скоб, чтобы упавшем в воду можно было выбраться на гранитную поверхность.

Однако, где именно находятся лестницы — разглядеть невозможно. Со стороны набережных они просто не видны, а с противоположной стороны увидеть железные скобки на фоне бликующей от солнца воды также непростая задача. Чтобы решить вопрос — предложено покрасить спасательные лестницы в яркие цвета и обозначить их расположение, — рассказал на рабочем совещании замглавы горадминистрации Александр Муромский. Работы планируется завершить до 17 мая.