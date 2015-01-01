В Орле взят под стражу экс-директор регионального фонда капремонта

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» Владислава Масленникова, подозреваемого в шести эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщает региональное СУ СК, по данным следствия, между ООО «Москомреставрация» и НО «РФКР» в 2016 году были заключены пять договоров, по условиям которых ООО «Москомреставрация» обязалась выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории г. Орла и г. Ливны.

С апреля 2016 года по июнь 2017 года Масленников и генеральный директор ООО «Москомреставрация» при содействии жителя города Москвы совершили хищение денежных средств на общую сумму более 27 миллионов рублей путем отражения в актах недостоверных сведений о фактически выполненных ремонтных работах.

Денежные средства принадлежали НО «РФКР», учредителем данной некоммерческой организации является Орловская область.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 09 Июл 2018 в 17:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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