В Орле за ремонтом дворов будет следить УКС, а не УКХ

В следующем году функции заказчика работ по ремонту дворов будут возложены на МКУ «Управление капитального строительства Орла». По словам руководителя МКУ Сергея Костикова, учреждение готово взять на себя эти функции и приступить к обследованию дворовых территорий. Напомним, в этом году в областном центре были отремонтированы 76 дворовых территорий. Работы выполнялись в рамках реализации приоритетного федерального проекта по благоустройству городской среды. При этом у жителей и у депутатов всех уровней возникла масса вопросов к качеству проводимых работ и к нарушенным срокам по целому ряду объектов. Жители остались недовольны тем, что в отремонтированных дворах скапливается вода. Чиновники надеются, что если заказчиком выступит на УКХ, а УКС — ситуация будет заметно лучше.

По словам начальника «Управления коммунальным хозяйством» Светланы Климовой, 73 объекта приняты. Три дворовые территории — ул. Комсомольская, 274 и 386, ул. Кромская, 10 — приемку не прошли, так как пробы асфальта не соответствуют нормативам. Работы на них выполняла подрядная организация «Двин». Глава горадминистрации на рабочем совещании поручил в полном объеме взяскать с подрядчика, выполнившего некачественный ремонт, штрафные санкции, которые предусмотрены муниципальным контрактом. Уже подготовлено уведомление о расторжении контракта с подрядчиком в одностороннем порядке. Затем документы будут переданы в УФАС для включения фирмы в реестр недобросоветсных поставщиков.