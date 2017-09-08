В Орле за ремонтом дворов будет следить УКС, а не УКХ

В следующем году функции заказчика работ по ремонту дворов будут возложены на МКУ «Управление капитального строительства Орла». По словам руководителя МКУ Сергея Костикова, учреждение готово взять на себя эти функции и приступить к обследованию дворовых территорий. Напомним, в этом году в областном центре были отремонтированы 76 дворовых территорий. Работы выполнялись в рамках реализации приоритетного федерального проекта по благоустройству городской среды. При этом у жителей и у депутатов всех уровней возникла масса вопросов к качеству проводимых работ и к нарушенным срокам по целому ряду объектов. Жители остались недовольны тем, что в отремонтированных дворах скапливается вода. Чиновники надеются, что если заказчиком выступит на УКХ, а УКС — ситуация будет заметно лучше.

По словам начальника «Управления коммунальным хозяйством» Светланы Климовой, 73 объекта приняты. Три дворовые территории — ул. Комсомольская, 274 и 386, ул. Кромская, 10 — приемку не прошли, так как пробы асфальта не соответствуют нормативам. Работы на них выполняла подрядная организация «Двин». Глава горадминистрации на рабочем совещании поручил в полном объеме взяскать с подрядчика, выполнившего некачественный ремонт, штрафные санкции, которые предусмотрены муниципальным контрактом. Уже подготовлено уведомление о расторжении контракта с подрядчиком в одностороннем порядке. Затем документы будут переданы в УФАС для включения фирмы в реестр недобросоветсных поставщиков.

 

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Опубликовано 26 Дек 2017 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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