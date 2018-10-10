10 октября 2018



В Орле задержали автомобильных воров-подростков

Сотрудники ОП №3 УМВД России по г. Орлу установили причастность двух несовершеннолетних жителей Орла к ряду краж из автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, хищения из салонов транспортных средств происходили в Северном районе с начала сентября. В отдел полиции №3 обратились три владельца автомобилей с заявлениями о кражах.

Так, в сентябре из автомобиля «ВАЗ 2114», принадлежащего гражданину 1990 года рождения, припаркованного около дома по улице Металлургов, похитили навигатор, инструменты и аккумулятор. Злоумышленник проник в салон автомобиля, разбив боковое стекло.

Таким же образом похитили имущество из автомобилей еще двух жителей Северного района. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к хищениям могут быть причастны два гражданина 2002 и 2003 годов рождения. Полицейские изъяли у них часть похищенного имущества.

Сотрудники УМВД напоминают: соблюдение элементарных правил безопасности позволит оградить имущество от преступного посягательства. Не оставляйте автотранспорт на ночь в плохо просматриваемом и не освещённом месте, постарайтесь пользоваться охраняемыми стоянками, либо оборудовать автомобиль противоугонной системой.

Помните, что «приманкой» для злоумышленников служат ценные вещи, оставленные на видном месте в салоне автомобиля, а также неплотно закрытые окна.

Если вы заметили попытку совершения преступления, не пытайтесь остановить преступника самостоятельно, немедленно сообщите о данном факте в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

 

В Орловской области задержан пироман
В Орловской области гражданин изготовил огнестрел «для личных нужд»
85,5% орловчан обеспечены качественной питьевой водой
Опубликовано 10 Окт 2018 в 14:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"