В Орле задержали автомобильных воров-подростков

Сотрудники ОП №3 УМВД России по г. Орлу установили причастность двух несовершеннолетних жителей Орла к ряду краж из автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, хищения из салонов транспортных средств происходили в Северном районе с начала сентября. В отдел полиции №3 обратились три владельца автомобилей с заявлениями о кражах.

Так, в сентябре из автомобиля «ВАЗ 2114», принадлежащего гражданину 1990 года рождения, припаркованного около дома по улице Металлургов, похитили навигатор, инструменты и аккумулятор. Злоумышленник проник в салон автомобиля, разбив боковое стекло.

Таким же образом похитили имущество из автомобилей еще двух жителей Северного района. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к хищениям могут быть причастны два гражданина 2002 и 2003 годов рождения. Полицейские изъяли у них часть похищенного имущества.

Сотрудники УМВД напоминают: соблюдение элементарных правил безопасности позволит оградить имущество от преступного посягательства. Не оставляйте автотранспорт на ночь в плохо просматриваемом и не освещённом месте, постарайтесь пользоваться охраняемыми стоянками, либо оборудовать автомобиль противоугонной системой.

Помните, что «приманкой» для злоумышленников служат ценные вещи, оставленные на видном месте в салоне автомобиля, а также неплотно закрытые окна.

Если вы заметили попытку совершения преступления, не пытайтесь остановить преступника самостоятельно, немедленно сообщите о данном факте в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).