В Орле задержали сутенера с оружием

В Орле сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении целого ряда противоправных действий. 37-летнего мужчину задержали сначала по подозрению вовлечение в занятие проституцией. Оперативно-розыскные мероприятия прошли при силовой поддержке сотрудников СОБРа Росгвардии около дома № 9 на улице Ленина. Позже при досмотре автомобиля «Тойота», оперативники угро обнаружили и изъяли два пистолета и боеприпасы. Изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр. В случае если оружие и боеприпасы окажутся боевыми, орловцу грозит еще и уголовное наказание за незаконный оборот оружия, — сообщили в пресс-службе УМВД.