В Орле задержали сутенера с оружием

В Орле сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении целого ряда противоправных действий. 37-летнего мужчину задержали сначала по подозрению вовлечение в занятие проституцией. Оперативно-розыскные мероприятия прошли при силовой поддержке сотрудников СОБРа Росгвардии около дома № 9 на улице Ленина. Позже при досмотре автомобиля «Тойота», оперативники угро обнаружили и изъяли два пистолета и боеприпасы. Изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр. В случае если оружие и боеприпасы окажутся боевыми, орловцу грозит еще и уголовное наказание за незаконный оборот оружия, — сообщили в пресс-службе УМВД.

 

В Орловской области злостного должника приговорили к обязательным работам
Итоги весенней призывной кампании подвели в Орловской области
Полицейские по горячим следам задержали в Орле подозреваемого в грабеже
Опубликовано 10 Апр 2018 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

Новости

Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"