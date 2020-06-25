25 июня 2020



В Орле задержали «велосипедного» вора

Полицейские установили орловца, совершившего серию краж велосипедов у жителей Заводского района.

Раскрыть кражи удалось благодаря изъятому с места преступления отпечатку пальца, принадлежащему 21-летнему злоумышленнику.

Первое хищение было совершено в конце мая в ночное время из подъезда многоквартирного дома на улице Планерная. Злоумышленник воспользовался тем, что владельцы оставили велосипед в тамбуре и не закрыли дверь.  Вторая и третья кражи были совершены аналогичным способом в начале июня.

— Во время осмотра одного из мест преступлений эксперт-криминалист изъял отпечаток пальца, который мог принадлежать злоумышленнику, — пояснила следователь ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу младший лейтенант юстиции Алина Трубачева.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого — ранее судимого 21-летнего жителя Орла. Молодой человек сознался в совершенных кражах. По месту его жительства были обнаружены и изъяты два похищенных велосипеда. Как выяснилось, третий велосипед у злоумышленника украли.

В настоящее время расследование уголовных дел, объединенных в одно производство, завершено, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 25 Июн 2020 в 13:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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