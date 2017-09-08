В Орле задержаны квартирные воры, возбуждено многоэпизодное уголовное дело

Следователи регионального УМВД расследуют многоэпизодное уголовное дело, возбужденное в связи с совершением  группой лиц серии квартирных краж в  Орле.

Злоумышленников задержали сотрудники управления угрозыска регионального УМВД после совершения квартирных краж на сумму более полумиллиона рублей.

С конца 2016 года в городе Орле был совершен ряд квартирных краж.  Все случаи были похожи.  Злоумышленники подбирали ключи к дверям-сейфам и проникали в квартиры.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация в отношении двух жителей города Орла, которые могли быть причастны к данным преступлениям.

При проверке полученных сведений оперативниками уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников ОМОН Отдела Росгвардии по Орловской области после совершения очередной кражи были задержаны двое граждан 40 и 36 лет. Злоумышленники передвигались на автомобиле.

При досмотре подозреваемых и принадлежащей им машины сотрудники полиции обнаружили денежные средства в сумме 190 тысяч рублей, ювелирные украшения, наградные медали, церковную утварь, а также отмычки.

Общая сумма ущерба, нанесенная владельцам квартир, составила более 500 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом ОП № 2 (по Заводскому району)  СУ УМВД России по г. Орлу  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере».

В ходе  обысков по месту жительства подозреваемых оперативные сотрудники изъяли большое количество ювелирных украшений (золотые и серебряные изделия, бижутерию), парфюмерию, предметы старины.

Подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследованием уголовного дела занимается специально созданная следственная группа в составе следователей Следственной части Следственного Управления УМВД России по Орловской области. На счету злоумышленников несколько доказанных эпизодов преступной деятельности. Назначено проведение ряда экспертиз, среди которых товароведческие,  трассологические, культурологическая и искусствоведческая судебные экспертизы и другие.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 05 Окт 2017 в 18:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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