В Орле «закладчика» наркотиков приговорили к 13 годам колонии

Вступил в законную силу приговор Орловского районного суда по уголовному делу о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

Житель г. Орла судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что осужденный вступил в сговор с лицами (материалы уголовных дел в отношении которых выделены в отдельное производство), от которых он незаконно получал наркотики с целью их дальнейшего незаконного сбыта. Затем он незаконно сбывал на территории г. Орла наркотическое средство – героин — бесконтактным способом, посредством тайниковых «закладок». При попытке сбыта героина общей массой 175,8 грамма его действия были пресечены сотрудниками полиции, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор районного суда вступил в законную силу.

По информации прокуратуры Орловской области