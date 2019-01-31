В Орле завершается инвентаризация уличных светильников

Администрация Орла сообщает о завершении инвентаризации светодиодных светильников в рамках гарантийных обязательств исполнителем энергосервисного контракта ПАО «Ростелеком».

До конца текущей недели ПАО «Ростелеком» заменит светильники на Тургеневском и Герценском мостах. Недостатки, зафиксированные на остальных объектах улично-дорожной сети, также переданы исполнителю на устранение. Работы будут выполняться в том числе по заявкам жителей города Орла.

В текущем году продолжится работа по установке и регулировке кронштейнов для подвески светильников на опорах воздушных линий электропередач на новые железобетонные опоры. Для восстановления освещения планируется заключить контракты с учетом выделенного финансирования.