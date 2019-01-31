31 января 2019



В Орле завершается инвентаризация уличных светильников

Администрация Орла сообщает о завершении инвентаризации светодиодных светильников в рамках гарантийных обязательств исполнителем энергосервисного контракта ПАО «Ростелеком».

До конца текущей недели ПАО «Ростелеком» заменит светильники на Тургеневском и Герценском мостах. Недостатки, зафиксированные на остальных объектах улично-дорожной сети, также переданы исполнителю на устранение. Работы будут выполняться в том числе по заявкам жителей города Орла.

В текущем году продолжится работа по установке и регулировке кронштейнов для подвески светильников на опорах воздушных линий электропередач на новые железобетонные опоры. Для восстановления освещения планируется заключить контракты с учетом выделенного финансирования.

 

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Опубликовано 31 Янв 2019 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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