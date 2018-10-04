4 октября 2018



В Орле злоумышленник проломил кирпичную стену, чтобы украсть колеса

Сотрудники УМВД России по г. Орлу по горячим следам задержали подозреваемого в краже, связанной с незаконным проникновением в хранилище.

В полицию обратился гражданин 1973 года рождения, который рассказал, что обнаружил пропажу четырех колес из своей хозяйственной постройки. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в кирпичную постройку, проломив стену. Ущерб, нанесенный хищением, составил порядка 20 тысяч рублей.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации следственный отдел УМВД России по г. Орлу возбудил уголовное дело.

Полицейские задержали подозреваемого до того, как он успел сбыть похищенное имущество. Колеса изъяли.

Также в рамках расследования уголовного дела удалось установить причастность подозреваемого к еще одной краже имущества, совершенной в Советском районе города Орла, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 04 Окт 2018 в 12:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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