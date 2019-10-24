В Орловские бюджетные учреждения «молочку» поставляли предприятия-фантомы

Благодаря ФГИС «Меркурий» ( современной автоматизированной информационной системе, предназначенной для электронной сертификации и прослеживания грузов при их производстве, обороте и перемещении), в Орловской области обнаружено и утилизировано около 2 тонн недоброкачественной продукции, предназначенной для поставок в бюджетные учреждения региона.

В 2019 году специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отобрали в 22 бюджетных учреждениях Орловской области 60 проб молочной продукции, 36 из которых оказались недоброкачественными (60 %), в том числе 20 проб — с признаками фальсификации (33%).

Анализ электронного журнала ФГИС «Меркурий» показал, что основным поставщиком указанной продукции в бюджетные учреждения является ИП Борисова И. П., ООО «Союз Продторг Орел».

Инспекторы обратили внимание на то, что производственная площадка ИП Борисовой И. П. зарегистрирована по адресу многоквартирного жилого дома. Вместе с тем, было установлено, что складские помещения фактически располагаются по адресу: г. Орел, Левый берег реки Оки. Здесь же зарегистрировано и осуществляет деятельность ООО «Союз Продторг Орел». Также были определены основные производители недоброкачественной продукции, в их числе предприятия-фантомы ООО «ИНФО-СЕРВИС», ООО «ВИТА» (г. Москва).

Так, в ветеринарных сопроводительных документах адрес производства молочной продукции ООО «Вита» — г. Москва, Шоссе энтузиастов. Однако, как выяснилось, по данному адресу располагается бизнес-центр.

Кроме того, при анализе во ФГИС «Меркурий» производственных сертификатов ООО «ВИТА» было выявлено несоответствие объёмов используемого сырья и изготовленной продукции. Так, например, 12 августа 2019 года из 30 кг сырья «масло сливочное «Крестьянское», 72,5%» было выработано 13 тонн различного масла, которое, согласно электронным ветеринарным сопроводительным документам (далее – эВСД), было направлено по 13 адресам в 9 регионов РФ.

Поставки молочной продукции ООО «ВИТА» также осуществлялись на территорию Орловской области напрямую в адрес ИП Борисовой И. П., либо через организацию ООО «БУРЕНУШКА» (г. Иваново).

Вместе с тем, мониторинг эВСД и данных информационной системы «Меркурий» выявил нелогичные схемы перемещения продукции. В частности, 5 августа 100 кг сливочное масла ООО «ВИТА» было доставлено автомобильным транспортом в адрес организации, зарегистрированной в Кировской области, через ООО «Бурёнушка» (г. Иваново) за 2 часа 39 минут.

В этой связи, Управление Россельхознадзора направило в ФГБУ «ВНИИЗЖ» запрос о предоставлении сведений об IP- адресах ПК, с которых оформлялись эВСД.

По результатам анализа IP-адресов было установлено, что документы на продукцию ООО «ВИТА», ООО «БУРЕНУШКА» и ООО «ИНФО-СЕРВИС» оформлялись с одного компьютера (в настоящее время его местонахождение устанавливается УМВД России по Орловской области).

В августе 2019 года по инициативе Управления Россельхознадзора совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области были проведены гласные оперативно – розыскные мероприятия по фактическому месту расположения складских помещений поставщиков молочной продукции в социальные учреждения Орловской области.

В холодильной камере, расположенной по адресу: г. Орел, Левый берег реки Оки, д. 21А, было выявлено порядка 1,8 тонны предназначенных для поставок в бюджетные учреждения молочных продуктов (сметана, масло, творог, сыр) без маркировок производителя, продукции производства фантомных предприятий г. Москвы (ООО «ВИТА», ООО «ИНФО-СЕРВИС») с истекшим сроком годности или без указания даты изготовления на маркировке, а также молоко, кефир и йогурт производства ООО «Урицкий молокозавод» с указанием на маркировке не наступившей даты изготовления. Данная продукция принадлежала ИП Борисовой И. П. и ООО «Союз Продторг Орел».

Сотрудниками Управления Россельхознадзора были отобраны 17 проб молочной продукции и направлены в Орловский филиал ФГБУ ЦНМВЛ для исследования на показатели качества и безопасности. Экспертиза выявила в 12 пробах несоответствия по микробиологическим и физико-химическим показателям, в т.ч. в 7 пробах — признаки фальсификации.

Недоброкачественная продукция была изъята из оборота.

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в отношении ИП Борисовой И. П. возбуждено дело об административном правонарушении.

11 октября 2019 года изъятая из оборота продукция была утилизирована в полном объёме.

По информации пресс-службы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.