8 апреля 2020



В орловских аптеках появились маски

Информация о том, что в орловских аптеках наконец-то появились маски, появилась сегодня на сайте ГУП «Орелфармация». Там же приведен список адресов аптек, в которых можно приобрести эти изделия. Кстати, произведены маски орловскими предприятиями.

Как ранее сообщили в пресс-службе облправительства, в регионе около 30 индивидуальных предпринимателей занимаются производством защитных масок. Работа организована не только на базе индивидуальных предпринимателей, но и в цехах промышленных предприятий. Силами орловских предпринимателей в сутки производится порядка 25 тысяч защитных масок и около 60 тысяч — кластером легкой промышленности. Многие предприятия перепрофилируют производство под товар повышенного спроса. По прогнозам, через полторы-две недели планируется рост объема производства масок на 20-30%.
В первую очередь защитные маски выделяются сотрудникам тех организаций, которые входят в перечень организаций, имеющих возможность продолжать свою деятельность в период действия ограничительных мер по коронавирусу. Также в приоритетном порядке маски получат медики, энергетики, сотрудники правоохранительных органов, почты и т.д.

 

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Опубликовано 08 Апр 2020 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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