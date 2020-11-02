В орловских торговых центрах и кафе посетителям будут измерять температуру

В соответствии с решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в торгово-развлекательных центрах и организациях общественного питания посетителям обязаны измерять температуру на входе.

Указом Губернатора Орловской области от 30 октября 2020 г. № 502 внесены соответствующие изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Документ вступил в силу с 1 ноября 2020 года, сообщает официальный Портал Орловской области.