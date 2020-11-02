2 ноября 2020



В орловских торговых центрах и кафе посетителям будут измерять температуру

В соответствии с решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в торгово-развлекательных центрах и организациях общественного питания посетителям обязаны измерять температуру на входе.

Указом Губернатора Орловской области от 30 октября 2020 г. № 502 внесены соответствующие  изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Документ вступил в силу с 1 ноября 2020 года, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 02 Ноя 2020 в 12:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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