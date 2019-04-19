19 апреля 2019



В Орловское полесье привезли весну из Крыма

Национальный парк «Орловское полесье» стал одним из пунктов в маршруте межрегиональной экспедиции «Везем весну – 2019», которая стартовала в Крыму 9 апреля. Цель экспедиции – создание новых туристических маршрутов. Кроме того, по итогам поездки людям расскажут о возможностях побывать на особо охраняемых природных и прилегающих территориях. Экспедиция поможет не только привлечь внимание российских и иностранных туристов к уникальным природным объектам нашей страны, но и заложить основу для создания международного экотуристического бренда России, — пишут участники проекта в социальных сетях.

В минувший четверг, 18 апреля, экспедиция побывала в национальном парке Орловское полесье. Гостям показали ключевые объекты туристской инфраструктуры национального парка: озера Рясник и Старое, Льговский, Святой источник и другие родники, реконструированный командный пункт, экологическую тропу «Сосновый бор», гостевой комплекс «Пышкин луг», обустроенные места отдыха, а также литературно-краеведческий музей «Тургеневское Полесье» в селе Ильинское.

Напомним, что маршрут межрегиональной экспедиции, участники которой проедут более 10 000 км, пролегает через национальные парки и заповедники России от Черного до Баренцева моря. Состоит экспедиция из южного, центрального и северного этапов, каждый из которых раскрывает особенности природного и ландшафтного разнообразия особо охраняемых природных территорий.

 

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Опубликовано 19 Апр 2019 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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