В орловском НКМЦ начался приём маленьких пациентов в две смены

Чтобы разгрузить специалистов и улучшить доступность медицинской помощи пациентам клиники, с 6 марта увеличено время приёма у врачей пяти специальностей: оториноларинголога, офтальмолога, детского хирурга, невролога, а также детского стоматолога — до 18.00. В день консультативно-диагностический центр НКМЦ принимает более 350 пациентов. Львиная доля посещений приходится на 5 врачей — к ним поток пациентов не прекращается ни на минуту.

— Эти специальности имеют наиболее острый дефицит по поликлиническому приёму в Орловской области. Многие районные поликлиники не располагают «узкими» специалистами, или к ним очень сложно попасть на приём. Мы готовы принять всех детей, которым необходима консультативная помощь. Среди пожеланий к родителям пациентов — направление от врача по месту жительства, где будет указана цель направления и краткий анамнез, чтобы не было вопросов по истории развития ребенка, и чтобы наши специалисты могли провести более качественный приём, — рассказывает заместитель главного врача НКМЦ Пётр Минаков.

Одними из первых удобство двухсменной работы оценили пациенты кабинета офтальмолога. За день врачи этой специальности осматривают около пятидесяти детей с рождения и до 18 лет. В кабинете проходит полная диагностика зрения. Его здесь проверяют вручную с помощью таблицы Сивцева и с помощью рефрактометрии. Прибор помогает доктору выявить близорукость или дальнозоркость у пациента.

— Сегодня детей с ослабленным зрением много. Влияет на это технический прогресс: дети много времени проводят у экранов своих телефонов и планшетов. Пик посещений приходится на подростковый возраст, но есть и совсем малыши. Посещаемость у нас большая, сейчас у нас загружены и первая, и вторая смены, — говорит офтальмолог Валентина Силакова.

Подключилось к работе во вторую смену и стоматологическое отделение, которое расположено на втором этаже параклинического корпуса, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.

— В первую половину дня обычно приезжают пациенты из районов области, а вторая смена будет более удобна городским жителям. Стоит помнить, что если пациенту нужны будут любые параклинические исследования: рентген или анализы, то врача лучше посетить до обеда. А если приём этого не требует, то визит можно отложить и на послеобеденное время, — советует детский хирург Улганум Королёва.