В орловском питомнике ВНИИСПК заканчивается окулировка

Сорта яблони прививаются на полукарликовый подвой 54-118. Подвой 54-118 получил широкое распространение в средней полосе России т.к. отличается зимостойкостью, хорошо совместим с привоем, может использоваться в качестве вставки, сдерживает рост дерева, что снижает затраты на уходные работы. Сам подвой хорошо размножается зелеными черенками. Опытом проведения окулировки делится кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории сортоизучения и сортовой агротехники яблони ВНИИСПК Королёв Евгений Юрьевич. Предлагаем посмотреть видео с сайта ВНИИСПК.