2 октября 2020



В Орловском полесье готовят новую экологическую тропу

«Тайны лесных троп» — под таким названием обустраивается новая экологическая тропа в национальном парке «Орловское полесье». Как рассказали в пресс-службе нацпарка, уже расчищены от валежника тропы, отбиты координаты обзорных точек, разработаны макеты входной группы, информационных стендов и указателей. Новая экотропа будет интересна любителям пеших прогулок разных возрастов. На маршруте можно познакомиться с растительным и животным миром широколиственных, хвойных и смешанных лесов, а также взглянуть на привычные растения глазами наших предков.

Маршрут пролегает в урочище Сопова горка, в километре от центральной усадьбы – п. Жудерский. Общая протяжённость новой тропы составит 820 м. Напомним, познавательные экологические маршруты Орловского полесья уже не первый год привлекают в национальный парк любителей живой природы со всей области и не только. Наиболее востребованы и посещаемы маршруты: «Кладовая солнца», «Сосновый бор», «Тропами Кудеяра» и военно-мемориальная тропа «Эхо войны».

 

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Опубликовано 02 Окт 2020 в 15:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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