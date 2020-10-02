В Орловском полесье готовят новую экологическую тропу

«Тайны лесных троп» — под таким названием обустраивается новая экологическая тропа в национальном парке «Орловское полесье». Как рассказали в пресс-службе нацпарка, уже расчищены от валежника тропы, отбиты координаты обзорных точек, разработаны макеты входной группы, информационных стендов и указателей. Новая экотропа будет интересна любителям пеших прогулок разных возрастов. На маршруте можно познакомиться с растительным и животным миром широколиственных, хвойных и смешанных лесов, а также взглянуть на привычные растения глазами наших предков.

Маршрут пролегает в урочище Сопова горка, в километре от центральной усадьбы – п. Жудерский. Общая протяжённость новой тропы составит 820 м. Напомним, познавательные экологические маршруты Орловского полесья уже не первый год привлекают в национальный парк любителей живой природы со всей области и не только. Наиболее востребованы и посещаемы маршруты: «Кладовая солнца», «Сосновый бор», «Тропами Кудеяра» и военно-мемориальная тропа «Эхо войны».