В Орловском полесье наблюдали за пернатыми

В минувший четверг в национальном парке «Орловское полесье» вновь состоялась природоохранная акция «Всемирные дни наблюдения птиц в природе». Ее цель – привлечь внимание людей к миру птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом. В эти дни необходимо переписать всех птиц, встреченных за любой промежуток времени, направить результаты своих наблюдений в национальные координационные центры или заполнить анкету на сайте www.biodat.ru.

Национальный парк «Орловское полесье» принимает активное участие в этой экологической акции с 2006 года. Со временем к птичьей переписи присоединились образовательные учреждения и местные жители. В этом году сотрудники нацпарка и участники школьного лесничества «Березка», вооружившись биноклями, наблюдали птиц за поселком Жудерский. Погода в этот день была солнечная, но ветреная. Несмотря на это, жизнь пернатых была активна: мелкие пернатые порхали с ветки на ветку, а более крупные кружились высоко в небе.

Юные орнитологи отметили больших синиц, которые стаями перелетали с одной стороны леса на другую, напуганные ястребом-перепелятником. Время от времени слышались голоса ворона, сороки и сойки. Также ребята отметили горихвостку, большого пестрого дятла, канюка и других. Мальчишки и девчонки не подозревали, что за пару часов можно увидеть столько пернатых.

Птиц считают дети и взрослые, орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных профессий. Результаты такого массового одновременного учёта имеют большое научное значение. Ежегодно это мероприятие проходило в последние выходные сентября или в начале октября. По многочисленным просьбам участников акции из северных регионов Союз охраны птиц России расширил сроки её проведения. В связи с этим наблюдения этого года стартовали 28 сентября и продолжались до 6 октября. Каждый желающий и неравнодушный житель нашего региона может стать участником Всемирных дней наблюдения птиц и внести свой вклад в сохранение нашего природного уголка, — сообщили в пресс-службе нацпарка.