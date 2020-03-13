13 марта 2020



В Орловском полесье насчитали 426 зубров

В этом году зима характеризовалась «плавающими» температурами с преобладанием положительных значений, что повлияло на таяние и без того неглубокого снежного покрова. В национальном парке «Орловское полесье» это обстоятельство спровоцировало перемещение зубров от подкормочных площадок, на которых животные обычно держатся в зимний период, на участки с сочным травянистым кормом на проталинах в поймах малых рек и ручьев. Также стоит отметить, что материнские стада зубров интенсивно делятся на более мелкие группы. Перечисленные факторы значительно усложнили выполнения стандартного учёта зубров в этом году.

В связи с невозможностью проведения однодневного классического учёта зубров сотрудники национального парка «Орловское полесье» провели комплексное учётное мероприятие. Оно включало в себя регистрацию зубров с помощью устройств скрытой фото- и видеофиксации (фотоловушек) и прямого визуального наблюдения (регистрации зубров на подкормочных площадках, переходах, регистрации следов жизнедеятельности). Срок проведения мероприятия составил две недели.
По итогам комплексного учета на территории Орловского полесья было зарегистрировано 426 зубра, в числе которых 55 телят, — рассказали в пресс-службе национального парка.

 

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Опубликовано 13 Мар 2020 в 17:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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