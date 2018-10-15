15 октября 2018



В «Орловском полесье» отметили «День зубра»

В минувшую пятницу, 12 октября, национальный парк «Орловское полесье» в четвертый раз отметил День зубра, участниками которого стали команды из трех областей: Орловской, Брянской и Калужской.
В этом году организаторы объединили День зубра и Год добровольца и волонтера в один большой экологический КВН «Знакомьтесь, мы – волонтеры», который проходил на базе Хотынецкого Дома культуры.
По итогам всех конкурсов первое место заняла жудерская команда «БэГиС», второе поделили команды из соседних областей «КарачевЗубр.ru» и «Глоба-SOS» и третье место заняли «Горячие сердца» из Хотимля. Победителей наградили дипломами, подарками и фирменными сувенирами Орловского полесья.

По информации пресс-службы национального парка «Орловское полесье»

 

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Опубликовано 15 Окт 2018 в 15:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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