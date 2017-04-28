В «Орловском полесье» растет папоротник «язык змеи»

В мае в национальном парке «Орловское полесье» вместе с другими растениями начинает наращивать новую зелень и редкое растение — ужовник обыкновенный. Найти его очень трудно, а появляется он подчас в местах с нарушенным травяным покровом – на пороях кабанов, кротовинах, мелиоративных полосах. В этом году совершенно неожиданно он поселился на кучках лосиного помета. Как сообщается в группе национального парка, видимо, в этих местах легче прорасти спорам и меньше конкуренции со стороны других растений.

После прорастания у ужовника довольно быстро развиваются спороносные органы, по форме похожие на змеиный язык. Латинское название рода (Ophioglossum) в переводе с латинского означает «язык змеи» или «змееязычный». Хотя, на самом деле, на змеиные языки похожи лишь весьма редкие экземпляры с двойным спороносным колоском. Русские народные названия — «язычник», «язык змиевый» или «язык ужовый» — тоже указывают на характерный облик этого папоротника.

Эта особенность ужовника стала основанием для легенды о «цветущем папоротнике» или «ключ-траве», при помощи которой можно отыскивать клады и «проворачивать» много других трудных дел. Но, в действительности, ужовник, как и все папоротники, никогда не цветет, а размножается спорами.

Ужовник — редкое растение. В Орловской области этот папоротник пока найден только в Полесье. Но, наверняка, его можно встретить и в других местах Орловской области – по окраинам болот, на сырых лесных полянах и лугах. Нужно только быть повнимательнее.