В «Орловском полесье» создают экотропу по болоту

Болота – наиболее древние экосистемы Земли. Они являются неотъемлемой частью растительного покрова нашей планеты и до сих пор остаются для многих людей неизведанным, загадочным миром.

Для знакомства с удивительным миром болот в Орловском полесье была разработана экологическая тропа «Кладовая солнца». Во вторник, 10 октября, сотрудники парка провели рабочее обсуждение с выходом на тропу для окончательного согласования маршрута и месторасположения малых архитектурных форм, а также уточнили рабочие моменты. Видеоматериал, сделанный с помощью квадрокоптера, ляжет в основу рекламного ролика и тематической видеоэкскурсии по экологической тропе.

Маршрут, на котором будет оборудована тропа, расположен на территории Тургеневского участкового лесничества. В 1946-1947 гг. здесь, как во всей южной части национального парка, были открыты месторождения торфа. В этом месте находился участок узкоколейной железной дороги Пальцо-Березовое, проложенный в 1946-1950гг. По нему с Жудерского торфяного месторождения (станция Жудерская) вывозили торф на Брянскую ГРЭС, расположенную в п. Белые берега (станция Торфяная). Свое существование ветка прекратила в конце 90-х годов, накануне образования национального парка. Из большей части месторождений торф был выбран. На их месте сейчас осталась только цепь торфяных карьеров, заполнившихся водой и образовавших своеобразный комплекс водно-болотных угодий.

Данная тропа имеет большое значение для изучения территории, с одной стороны освоенной человеком, а с другой, как наглядный пример самовосстанавливающейся экосистемы. Кстати, всего в нацпарке болота занимают незначительную площадь – 758 га или 2,3 % от собственных земель национального парка.

 

В Орле пенсионеры снова отдали мошенникам крупную сумму денег
Орловчанка Ксения Емельяненко стала бронзовым призером чемпионата России по каратэ
Орловцам порекомендовали использовать специальные бланки для сдачи отчетов в ФНС
Опубликовано 10 Окт 2017 в 18:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

Комментарии закрыты.

Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"