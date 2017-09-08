В «Орловском полесье» создают экотропу по болоту

Болота – наиболее древние экосистемы Земли. Они являются неотъемлемой частью растительного покрова нашей планеты и до сих пор остаются для многих людей неизведанным, загадочным миром.

Для знакомства с удивительным миром болот в Орловском полесье была разработана экологическая тропа «Кладовая солнца». Во вторник, 10 октября, сотрудники парка провели рабочее обсуждение с выходом на тропу для окончательного согласования маршрута и месторасположения малых архитектурных форм, а также уточнили рабочие моменты. Видеоматериал, сделанный с помощью квадрокоптера, ляжет в основу рекламного ролика и тематической видеоэкскурсии по экологической тропе.

Маршрут, на котором будет оборудована тропа, расположен на территории Тургеневского участкового лесничества. В 1946-1947 гг. здесь, как во всей южной части национального парка, были открыты месторождения торфа. В этом месте находился участок узкоколейной железной дороги Пальцо-Березовое, проложенный в 1946-1950гг. По нему с Жудерского торфяного месторождения (станция Жудерская) вывозили торф на Брянскую ГРЭС, расположенную в п. Белые берега (станция Торфяная). Свое существование ветка прекратила в конце 90-х годов, накануне образования национального парка. Из большей части месторождений торф был выбран. На их месте сейчас осталась только цепь торфяных карьеров, заполнившихся водой и образовавших своеобразный комплекс водно-болотных угодий.

Данная тропа имеет большое значение для изучения территории, с одной стороны освоенной человеком, а с другой, как наглядный пример самовосстанавливающейся экосистемы. Кстати, всего в нацпарке болота занимают незначительную площадь – 758 га или 2,3 % от собственных земель национального парка.