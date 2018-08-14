В Пенсионном фонде рассказали, как не стоять в очереди

Большинство людей, когда вдруг решают прийти с каким-то вопросом в ПФР, по привычке «хватаются за голову»: это же целый день надо потратить. Клиенты просто забывают, что предварительная запись на прием стала уже самым обычным делом.

Записаться на прием заранее можно несколькими способами. Самый простой из них – это запись через официальный сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Для этого необходимо зайти в раздел «Личный кабинет гражданина» подраздел «Запись на прием», заполнить все необходимые поля и получить талон. Важно отметить, что сделать это могут даже те граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга доступна абсолютно всем — заверили в пресс-службе ПФР.

Другой способ – это бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android. В случае необходимости приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Данные опции так же работают без авторизации на портале госуслуг.

Ну и наконец, записаться на прием по-прежнему можно, позвонив в клиентскую службу по телефону. Контактные данные клиентских служб размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса». Если же воспользоваться интернетом нет возможности, то нужный номер телефона подскажет оператор колл-центра ПФР по телефону 8-800-302-2-302.