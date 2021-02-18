18 февраля 2021



В прошлом году на недвижимость орловцев было наложено почти 50 тысяч арестов

С января по декабрь 2020 года в отношении жителей Орловской области было наложено 49 928 запретов на совершение сделок с недвижимым имуществом. В 2019 году их количество составляло порядка 40 тыс.

Основанием для внесения в ЕГРН записи об аресте (запрете) являются документы, поступающие от судов общей юрисдикции, арбитражных судов, судебных приставов-исполнителей, а также налоговых органов. При этом причинами наложения запретов на действия с недвижимым имуществом могут быть неоплаченные штрафы ГИБДД, неуплата налогов, задолженности за услуги ЖКХ или судебные имущественные споры.

— В случае получения уведомления от Росреестра о наложении ареста (запрета), владельцу недвижимости следует тщательно изучить содержащуюся в нём информацию. В уведомлении указывается орган, наложивший арест (запрет), и реквизиты документов, послуживших основанием для регистрации данного ограничения в ЕГРН. К компетенции Росреестра не относятся полномочия по принятию решений о наложении или снятии арестов. Поэтому для получения информации о причинах наложения запрета на действия с недвижимостью следует обратиться в орган, который наложил запрет, — пояснила Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области.

Стоит отметить, что по закону снять арест (запрет) может только тот орган, который вынес решение о его наложении.

Запись о запрете будет погашена Росреестром в течение 3-х рабочих дней после его отмены, информирует пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Фев 2021 в 11:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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