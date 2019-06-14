14 июня 2019



В регионе около 18 тысяч зон с особыми условиями использования

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о границах 18 тысяч зон с особыми условиями использования территорий, находящихся в Орловской области. Этот показатель больше прошлогоднего примерно на 2 тысячи, — сообщили в пресс-службе Росреестра.

Положительная динамика – результат работы специалистов региональной Кадастровой палаты. Они актуализируют сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий. Это имеет большое значение и для самих собственников, и для органов местного самоуправления. Наличие достоверной информации в ЕГРН помогает правообладателям своевременно получать информацию об ограничениях в использовании земельных участков в охранных зонах, а органам местного самоуправления даёт возможность эффективно управлять территориями и определять земельные участки, согласно требованиям нормативно-правовых документов.

Напомним, что зоны с особыми условиями использования территорий – это территории, в границах которых устанавливается определенный правовой режим в соответствии с законодательством Российской Федерации. Они могут быть охранными, санитарно-защитными, зонами охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); водоохранными; зонами затопления (подтопления); зонами санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; зонами охраняемых объектов; рыбоохранными зонами и рыбохозяйственными заповедными зонами; лесопарковыми зонами и зелёными зонами.

Проверить расположение земельного участка по отношению к ЗОУИТ можно с помощью «Публичной кадастровой карты» Росреестра. Информация, представленная на электронном сервисе, может использоваться только как справочная. Официальным документом, содержащим сведения о вхождении участка в ЗОУИТ, является выписка из ЕГРН об объекте недвижимости.

 

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Опубликовано 14 Июн 2019 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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