В регионе за два года так и не решили проблему мусорных “хвостов”

Гендиректор мусоросортировочного комплекса «ЭкоСити» Юрий Парахин обратил внимание на неполное исполнение регоператором своих обязанностей по вывозу отходов сортировки. На заседании профильного комитета облсовета Юрий Парахин подчеркнул, что в настоящее время «Зелёная Роща» вывозит всего четверть необходимых отходов (около 1 тыс. кубов из 5 тыс. кубов), а остальное компания пытается вывезти самостоятельно. В связи с этим убытки компании в 2020 году составили почти 14 млн руб. К тому же, ежедневно порядка 160 тонн отходов после сортировки на «ЭкоСити» продолжает складироваться на площадке временного хранения вместо необходимого вывоза, поэтому вопрос необходимо решать в ближайшее время.

Депутаты отметили, что перевозка так называемых «хвостов» — крайне важный вопрос и необходимо находить компромисс между регоператором, сортировщиками и перевозчиками, для того, чтобы работа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в регионе не повлекла за собой экологическую проблему.

Между тем, поблизости от “ЭкоСити” готовится к запуску новый полигон “ЭкоПолис”, который полностью способен решить проблему так называемых “хвостов”. Одним из самых ярых борцов против строительства полигона выступает… все тот же Юрий Парахин, которому “хвосты” якобы мешают. Директор полигона отметил, что из-за пандемии затянулся вопрос получения документов, необходимых для начала работы. Спрогнозировать точные сроки запуска вообще нереально. Напомним, по последней озвученной информации, “ЭкоПолис” должен был запустить собственный сортировочный комплекс и полигон ТКО в первом полугодии этого года.