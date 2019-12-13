13 декабря 2019



В салонах орловских маршруток появятся видеорегистраторы

Эпоха, когда водители маршруток всю дорогу говорили по телефону, может кануть в лету. Городские власти все же настояли на том, чтобы видеорегистраторы установили во всех городских маршрутках. Об этом зашла речь в ходе заседания профильного комитета городского совета.

Представитель управления городского хозяйства и транспорта Дмитрий Ветров пояснил, что нововведений от прошедшего недавно конкурса на обслуживание транспортной сети, кроме маршрута № 29 (который запустили в связи с закрытием моста Дружба) нет. «Мы проторговали ту схему, к которой уже привыкли жители», — подчеркнул Ветров. Всего действует 28 маршрутов, с аукциона были сняты маршруты № 6 и № 25. В связи с закрытием моста Дружбы изменилась их схема движения. После решения технических вопросов по этим маршрутам также состоятся торги.

Заместитель председателя комитета Тимур Нерушев предложил сосредоточиться на том, как процедура новых торгов позволит укрепить контроль за деятельностью перевозчиков. «Мы четыре года добиваемся соблюдения графиков и порядка на дорогах. Вчера опять был свидетелем того, как на «пединституте» маршрутки в три ряда стояли, высаживая пассажиров!» — отметил депутат. Нерушев напомнил, что у администрации есть два инструмента воздействия — штрафы до 10 тысяч рублей и расторжение контракта при повторных нарушениях с внесением перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков, что не позволит такому предпринимателю участвовать в новых торгах.

По мнению представителя администрации, заключение контрактов с перевозчиками на год, даст администрации больше возможностей использовать такие меры и поднять дисциплину перевозчиков. Кроме того, с марта 2020 года перевозчики все-таки будут обязаны устанавливать в салонах маршруток видеорегистраторы, пишущие не только дорожную обстановку, но и поведение водителей и пассажиров. От перевозчиков потребуется хранить записи не менее месяца. Это позволит более точно разбирать спорные ситуации. Обсудив вопрос, депутаты решили на январском заседании комитета еще раз вернуться к теме, чтобы отследить как проведенный конкурс на деле влияет на работу орловских маршруток.

 

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Опубликовано 13 Дек 2019 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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