В субботу орловцев ждет непогода. Но жара не отступает

В ближайшие выходные на Орловщине прогнозируют усиление ветра и кратковременные дожди. Уже завтра, по прогнозу орловских синоптиков ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью юго-восточный 6-11, днем с переходом на западный 8-13, при грозе местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 28-33°. В Орле — переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный 6-11, днем с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°, днем 30-32°.

В связи с изменением характера погоды, необходимо быть внимательными и планировать свой маршрут с учётом погодных условий, — напомнили в пресс-службе МЧС. Не оставляйте без присмотра своих детей! При усилении ветра постарайтесь найти какое-то укрытие или зайдите в ближайший магазин, торговый центр.

Планируя свой отдых на природе, не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности! Напомним, что на территории Орловской области установлен особый противопожарный режим, в условиях которого увеличены размеры административных штрафов за нарушение мер пожарной безопасности.

Если вы любите отдохнуть с семьёй у водоёма, тоже не забывайте о правилах безопасности: купаться можно только на оборудованных пляжах, дети должны быть под присмотром взрослых, выбирайте для отдыха безопасные часы, долго не находитесь на солнце и в воде, не заплывайте за буйки. Важно быть внимательными и осторожными! И конечно же в состоянии алкогольного опьянения в воду не заходить! Львиная доля утонувших была в состоянии опьянения.