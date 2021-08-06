6 августа 2021



В субботу орловцев ждет непогода. Но жара не отступает

В ближайшие выходные на Орловщине прогнозируют усиление ветра и кратковременные дожди. Уже завтра, по прогнозу орловских синоптиков ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью юго-восточный 6-11, днем с переходом на западный 8-13, при грозе местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 28-33°. В Орле — переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный 6-11, днем с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°, днем 30-32°.

В связи с изменением характера погоды, необходимо быть внимательными и планировать свой маршрут с учётом погодных условий, — напомнили в пресс-службе МЧС. Не оставляйте без присмотра своих детей! При усилении ветра постарайтесь найти какое-то укрытие или зайдите в ближайший магазин, торговый центр.
Планируя свой отдых на природе, не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности! Напомним, что на территории Орловской области установлен особый противопожарный режим, в условиях которого увеличены размеры административных штрафов за нарушение мер пожарной безопасности.

Если вы любите отдохнуть с семьёй у водоёма, тоже не забывайте о правилах безопасности: купаться можно только на оборудованных пляжах, дети должны быть под присмотром взрослых, выбирайте для отдыха безопасные часы, долго не находитесь на солнце и в воде, не заплывайте за буйки. Важно быть внимательными и осторожными! И конечно же в состоянии алкогольного опьянения в воду не заходить! Львиная доля утонувших была в состоянии опьянения.

 

В Орловской области открылись XXVI всероссийские Тургеневские чтения
В Орле работают мобильные прививочные бригады
22-летний орловец промышлял грабежами в ювелирных магазинах
Опубликовано 06 Авг 2021 в 15:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"