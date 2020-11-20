20 ноября 2020



В теплице под Болховом нашли одинокого трипса

Тепличный комплекс в Орловской области проверили на наличие карантинных объектов. Проверка проходила в ноябре. Образцы насекомых исследовали сотрудники ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) Тепличный комплекс площадью 5,8 га, где искали опасных вредителей, расположен в Болховском районе Орловской области.

В результате проведенной энтомологической экспертизы карантинных объектов обнаружено не было. Из некарантинных видов — выявлен трипс табачный (Thrips tabaci Lind) в живом состоянии, единичный случай. Таким образом, тепличная продукция этого хозяйства признана свободной от карантинных объектов.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2020 в 11:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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