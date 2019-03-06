В восьми школах Орла и области введен карантин по гриппу и ОРВИ

По информации регионального управления Роспотребнадзора, с 25 февраля по 3 марта в Орловской области зарегистрировано 4932 случая заболеваний ОРВИ и гриппом, дети в возрасте до 14 лет составили 57,6% от общего числа заболевших ОРВИ и гриппом.

Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости по области зарегистрировано среди совокупного и взрослого населения, по г.Орлу – среди совокупного населения и детей в возрастной группе 3-6 лет.

Уровень госпитализации по поводу ОРВИ и гриппа умеренный, составляет 2,7% от числа обратившихся за медицинской помощью.

По данным лабораторного мониторинга на территории области регистрируется циркуляция вирусов гриппа А (Н3N2) и А (Н1N1)2009, вирусов не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирус, метапневмовирусы, бокавирусы), а также Мycoplasma pneumoniae.

Издано Постановление Главного государственного санитарного врача по Орловской области №05 «О введении ограничительных мер и дополнительных противоэпидемических мероприятий по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в Орловской области», которым предусмотрено введение ограничительных мероприятий в медицинских и социальных организациях области, при необходимости приостановление учебного процесса в образовательных организациях по данным мониторинга посещаемости детьми данных учреждений, введение масочного режима на объектах и в учреждениях и т.д.

По состоянию на 05.03.2019 года на территории Орловской области ограничительные мероприятия введены по классам в шести общеобразовательных учреждениях (г.Орла, г.Дмитровска), в двух общеобразовательных учреждениях Верховского и Залегощенского районов полностью.