Валентина Остроушко: ЗА ЧТО НЕ ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ ЛЕВИНУ

№10 (634) от 24 марта 2021 г

Депутат облсовета, журналист Валентина Остроушко опубликовала в сети Фейсбук очередной пост, в котором отвечаете на вопрос, почему председатель КСП Орловской области Иван Левин оказался неугоден региональной власти. «Орловская среда» публикует пост с сокращениями: мы опускаем информацию, изложенную по материалам КСП, поскольку она подробно цитируется в нашей статье «Параллельные регионы» на стр.14-15.

«На сайте КСП области выставлена шокирующая информация: представители исполнительной власти области теперь просто обязаны давать показания ФСБ и прокуратуре, можно и операм УВД.

Теперь уже ясно, что по нацпроектам наша область прославилась значительным объемом закупок у единственного поставщика, недобросовестными действиями заказчиков, направленными на ограничение конкуренции, завышением начальной максимальной цены контракта, низким уровнем претензионной работы при невыполнении контрагентами условий закупки, фактами приемки некачественно выполненных работ и т.д.

И на этот раз команда Клычков в ударе, и по той же схеме, что и по информатизации здравоохранения, подставили главврачей, по закупкам оборудования по нацпроектам …

…Все эти миллионы могли остаться в бюджете области, и на них можно было закупить ещё оборудования для наших больниц, которого сейчас повсеместно не хватает: ну хотя бы тот же КТ для больницы Боткина (стыд и срам – единственное профессиональное инфекционное отделение в регионе в период пандемии работало на морально устаревших рентгенаппаратках)

Но в принципе и так ясно: когда идут совместные закупки или даже закупки у единственного поставщика пусть и одного лечебного учреждения – за этим стоит департамент здравоохранения.

У департамента образования такая же засада… В рамках нацпроекта «Образование» Департамент образования в апреле 2020 года осуществил крупную покупку — 2 тысячи 88 ноутбуков в течение месяца, что могло повлиять на количество участников торгов: участниками торгов были 2 крупные фирмы (г. Москва). По результату контракт заключен с ценой 74 млн 863 тыс. рублей (35 тыс. рублей за шт.). При этом в том же периоде у того же поставщика по результатам закупки аналогичного товара с поставкой меньшей партией (420 шт.) цена контракта была снижена на 32,4% и составила – по 24 тыс. рублей за шт. Соответственно разница в цене по договорам сложилась на сумму 23,4 млн. рублей.

Департамент образования, надо отдать должное, подчинённых не подставлял, всё делал сам)))

Почему главврачи велись на явное давление сверху (и, по моим сведениям, главным здесь был отнюдь не Залогин)? Почему департамент образования рисковал так? Я думаю, после ареста пензенского губернатора многие и о многом пожалели… А так, постоянно ходили легенды о том, что наш губернатор и его команда – неприкасаемые: судя по тому, что все контракты по благоустройству Орла и райцентров доставались и достаются одной орловской семье, и никто из правоохранителей по этому поводу даже в ус не дует …

Что касается нынешней темы, то участники процессов, наверное, думали: может, пандемия всё спишет… Опять же пензенский вариант показал, что как раз не спишет…

Уверенность во всесилии тех, кто так разбазаривает бюджетные средства, усилилась после того, как председатель облсовета Л. Музалевский отозвал выдвинутую им же кандидатуру Левина с рассмотрения на комитетах… И осталась на рассмотрении одна кандидатура – руководителя Контрольного управления — внутреннего аудита администрации области К. Паршина, выдвинутого губернатором

В пятницу областной Совет после таких проверок должен будет отправить в отставку И.И. Левина…

Формулировки «за борьбу с коррупцией» не будет звучать… Хотя все так и подумают…

А, впрочем, всё только начинается…

Заходите на сайт КСП области… И наслаждайтесь…»