Ваши проблемы сметой не предусмотрены

№38 (531) от 31 октября 2018 г.

Екатерина Иноземцева, имевшая неосторожность приобрести квартиру в доме, где ведется капремонт, рискует провести зиму с разрушенным полом: средств на его восстановление после ремонта канализационных сетей не предусмотрено.

Квартиру в доме №6 по улице Горького, который относится к объектам культурного наследия, Екатерина Иноземцева купила в мае. Тогда ей пообещали, что единственным неудобством, которое предстоит пережить, станет замена «отопления». На деле всё оказалось гораздо хуже: из-за того, что в седьмом подъезде отсутствует подвальное помещение, квартира Екатерины на первом этаже стала местом, где меняются канализационные трубы. В настоящее время в одной из жилых комнат квартиры полностью поднят пол. И возвращать его на место никто не собирается.

Не найдя взаимопонимания ни с подрядной организацией, ни тем более с региональным фондом капремонта, Екатерина Иноземцева обратилась за помощью к депутату Игорю Рыбакову. Свои претензии к качеству капремонта она подробно изложила в своем обращении к депутату:

«НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (заказчик) и ООО «АСС» (исполнитель) проводят ремонтные работы в рамках капитального ремонта дома №6 по улице Гуртьева.

Работы по капитальному ремонту в нашем доме проводятся с многочисленными грубыми нарушениями со стороны подрядчика и при полном бездействии и попустительстве должностных лиц фонда капитального ремонта.

При замене коммуникаций, расположенных под полом нашей квартиры, после того, как была демонтирована часть пола и раскопана канализационная труба, было обнаружено ответвление трубы, уходящее вдоль комнаты в соседний подъезд, замены трубы, по словам работников подрядной организации, не было в перечне работ. Представители подрядчика заявили, что у них в смете не заложено средств на работы по замене данного участка трубы и предложили нам дать свое согласие на то, чтобы не менять данную трубу и просто засыпать ее землей. Только после жалоб и обращений в фонд капитального ремонта и управляющую компанию жильцам дома удалось добиться технического обследования и признания данного отрезка трубы аварийным и требующим замены.

Также при вскрытии и раскопке канализационных труб было частично повреждено основание фундамента и основание перекрытий пола. Подрядчик отказывается восстанавливать нарушенные элементы и производит укладку замененных труб с грубым нарушением технологии. Трубы укладываются непосредственно на землю и засыпаются остатками грунта, фрагментами старых перекрытий.

При этом при осуществлении работ подрядчиком игнорируется состояние несущих конструкций нашего дома (который является объектом культурного наследия), качество работ и соблюдение подрядчиком технических условий и проектных требований вызывают большие сомнения. На все обращения жильцов представители подрядчика отвечают, что их интересует только замена коммуникаций, а любые другие работы не заложены в их смету. При проведении работ по замене коммуникаций подрядчиком используются бывшие в употреблении строительные материалы, оставшиеся после демонтажа полов и труб (!).

Подобный подход к проведению восстановительных работ ставит под сомнение их полноту и качество, возможность нормальной эксплуатации жилья после подобного «ремонта» и напрямую угрожает безопасности жильцов.

Также подрядчик отказывается восстанавливать перекрытия пола в нашей квартире, мотивируя это тем, что в смете не заложены расходы на данные работы, и предлагает нам оплатить данные работы самостоятельно. Тем самым подрядчик намеренно затягивает проведение работ в нашей квартире, создавая неприемлемые бытовые условия.

В результате затягивания сроков проведения ремонтных работ со стороны подрядной организации в течение уже трех недель (с начала октября) наша квартира фактически непригодна для проживания, поскольку в ней вскрыты полы, раскопаны трубы, днем не работает канализация.

Региональный фонд капитального ремонта фактически игнорирует возложенную на него обязанность по осуществлению контроля за ходом проведения ремонтных работ».

В минувшую пятницу на месте побывали представители органов территориального общественного самоуправления. Домкомы ознакомились с ходом ремонтных работ в доме №6 по ул. Гуртьева и рекомендовали жителям обратиться в контролирующие и надзорные ведомства. Как сообщила помощник депутата Игоря Рыбакова Валентина Челнокова, в настоящее время материалы по обращениям жителей многоквартирного дома направлены в прокуратуру Орловской области.

Ольга Рождествина