Власти наконец-то услышали мнение рабочих о движении маршруток в Орле

Графики движения автобусов скорректируют с учетом мнений рабочих местных предприятий, — заявили в пресс-службе горадминистрации. В социальные сети главы администрации Орла Александра Муромского поступают жалобы работников Орловского сталепрокатного завода и МУП «Спецавтобаза» на несоблюдение перевозчиками графиков движения в вечернее время. Начальнику управления городского хозяйства и транспорта Николаю Ванифатову поручили встретиться с представителями профсоюзных организаций этих учреждений и с учетом рабочих смен согласовать графики движения транспорта.

Работа транспорта в вечернее время — одна из самых актуальных городских проблем. По информации Николая Ванифатова, одному перевозчику в ближайшее время будет направлено официальное уведомление об одностороннем расторжении муниципального контракта на оказание услуг именно по причине несоответствия графиков движения. Александр Муромский напомнил, что, согласно условиям контрактов, некорректное поведение водителей (нецензурная брань, курение за рулем, разговоры по телефонам) и систематическое нарушение правил дорожного движения также могут послужить основанием для расторжения договора. Для борьбы с нерадивыми перевозчиками необходимо взаимодействовать в том числе с ГИБДД.