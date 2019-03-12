12 марта 2019



Власти наконец-то услышали мнение рабочих о движении маршруток в Орле

Графики движения автобусов скорректируют с учетом мнений рабочих местных предприятий, — заявили в пресс-службе горадминистрации. В социальные сети главы администрации Орла Александра Муромского поступают жалобы работников Орловского сталепрокатного завода и МУП «Спецавтобаза» на несоблюдение перевозчиками графиков движения в вечернее время. Начальнику управления городского хозяйства и транспорта Николаю Ванифатову поручили встретиться с представителями профсоюзных организаций этих учреждений и с учетом рабочих смен согласовать графики движения транспорта.

Работа транспорта в вечернее время — одна из самых актуальных городских проблем. По информации Николая Ванифатова, одному перевозчику в ближайшее время будет направлено официальное уведомление об одностороннем расторжении муниципального контракта на оказание услуг именно по причине несоответствия графиков движения. Александр Муромский напомнил, что, согласно условиям контрактов, некорректное поведение водителей (нецензурная брань, курение за рулем, разговоры по телефонам) и систематическое нарушение правил дорожного движения также могут послужить основанием для расторжения договора. Для борьбы с нерадивыми перевозчиками необходимо взаимодействовать в том числе с ГИБДД.

 

В Орле задержана любительница красной икры
Орловская область попала в антирейтинг Росздравнадзора по онкологии
Орловчанам запретили купаться в Силикатном пруду
Опубликовано 12 Мар 2019 в 16:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"