Власти Орла купили две машины для измельчения веток

Орел приобрел два измельчителях древесины — машины, которые измельчают ветки и небольшие стволы деревьев в опилки. На покупку этой техники из городского бюджета было выделено около 4,5 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одна из дробилок передана в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», а другая — в МУП «Зеленстрой». Предполагается, что эта техника поможет существенно снизить расходы городского бюджета и решить проблему вывоза спиленных веток с улиц областного центра.

— Стоимость приема веток и стволов на городском полигоне существенно выше, чем остальных видов ТБО. Если же древесина будет измельчена, ее гораздо проще и дешевле утилизировать. Кроме того, опилки можно использовать, например, для того, чтобы укрывать клумбы, — пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Кстати, в соседней Туле измельченными древесными отходами укрыты практически все клумбы в центре города. Это и не дает расти сорнякам, и придает городу нарядный вид — ведь опилки можно красить в разные цвета.

 

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Опубликовано 14 Мар 2017 в 17:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 21

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