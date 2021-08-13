Во 2 квартале орловцы нашли 31 поддельную банкноту

Во II квартале 2021 года на экспертизе в орловских банках обнаружена 31 фальшивая банкнота. Чаще всего фальшивомонетчики по-прежнему подделывают купюры крупных номиналов: выявлено 19 пятитысячных банкнот, 7 тысячерублевых и 5 банкнот номиналом 2000 рублей.

«Чтобы в кошельке не оказалась подделка, необходимо быть очень внимательными с наличными деньгами. Не нужно стесняться как следует рассмотреть купюру, которую вам дали на сдачу. Особенно, если вы получили ее на рынке или в небольшом магазине. Обязательно проверьте признаки подлинности – полный их список есть на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение определяет модификацию банкноты и в интерактивном формате показывает, где на банкноте расположены защитные признаки и как проверить их на реальной банкноте на просвет, при наклоне и на ощупь. Но главное: если к вам в кошелек уже попала фальшивка, не пытайтесь ею расплатиться. Это незаконно», — предупреждает и.о. начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Алла Верижникова.

Кроме того, для кассовых работников Банк России организует бесплатное дистанционное обучение. Учебный курс на сайте Университета Банка России поможет получить актуальную информацию о признаках подлинности и платежеспособности банкнот. Те, кто после обучения успешно пройдет тестирование, получит именной сертификат и отличительный знак-наклейку для размещения на рабочем месте. Так покупатели поймут, что с ними работает кассир, обладающий повышенными знаниями в части определения подлинности денежных знаков.