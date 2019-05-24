Возле реки в Орле нашли огромную свалку

Представители Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Орла с предложением принять меры для ликвидации несанкционированной свалки, расположенной на улице Энергетиков неподалеку от русла реки Ока. Также активисты направили обращение в орловскую природоохранную прокуратуру с предложением проконтролировать ликвидацию несанкционированного скопления мусора. Ранее сами жители отметили эту свалку на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка».

«Свалка имеет огромный масштаб, который образовался явно не за один год. В результате сейчас отходами засыпан огромный овраг, а неподалеку протекает река Ока. Часть отходов, которая растворяется под воздействием влаги вместе с грунтовыми водами, попадает прямо в русло реки. Естественно, свалку необходимо рекультивировать», – заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

Активисты регионального отделения ОНФ провели рейд на место несанкционированной свалки. Было установлено, что свалка располагается в близлежащем от проезжей части овраге, который находится в 400 м от протекающей внизу реки. В овраг сбрасывается бытовой и промышленный мусор. В общей сложности несанкционированная свалка занимает площадь в несколько сот квадратных метров. Никакого ограждения вокруг свалки нет.

«Местные жители обеспокоены данной ситуацией, поэтому обратились в исполком Народного фронта с просьбой помочь добиться решения вопроса с ликвидацией несанкционированного скопления мусора на приграничной территории реки Оки. Мы направили соответствующие обращения в контролирующие органы и будем добиваться ликвидации свалки», – подчеркнула председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова.

Сейчас на интерактивной карте свалок 213 точек в Орловской области, это несанкционированные места складирования отходов, отмеченные активистами Народного фронта и неравнодушными гражданами. На сегодняшний день при взаимодействии с орловской природоохранной прокуратурой удалось ликвидировать 103 свалки.