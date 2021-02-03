Все больше орловцев жалуются на стаи бродячих собак

В этом году, похоже, “собачьи свадьбы” начались еще до прихода тепла. В соцсетях отмечается рост жалоб и сообщений на внушительные стаи дворняг, которые не дают проходу ни старым, ни малым. Проблему в деталях хотят изучить депутаты горсовета на февральской сессии, но это областные полномочия. И региональная власть отвечает за то, чтобы в этом вопросе был наведен порядок. Кстати, по закону область должна была построить приют для содержания отловленных на улице собак еще к 1 января 2020 года. Об этом чиновникам постоянно напоминали общественники, писали СМИ. Но воз и ныне там. Вместо того, чтобы рассказать, как идет строительство нового приюта (и идет ли вообще), в недавно созданной группе ВК “Центр управления регионом” жителям напомнили, куда звонить и писать, если вам не дают проходу “бездомыши”.