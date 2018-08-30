Вступил в силу приговор в отношении потенциального террориста

Вступил в законную силу приговор Московского окружного военного суда в отношении гражданина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к публичному оправданию деятельности МТО «Исламское государство» ( запрещенная в России организация) посредством ОТКС «Интернет», пресечена в 2017 году сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемый пропагандировал среди своего окружения и в сети «Интернет» идеи терроризма путем подготовки соответствующих материалов и комментариев в социальных сетях.

Установлены и задокументированы его намерения осуществить выезд на территорию т.н. «халифата» через территорию третьих стран с использованием местных проводников, которые смогли бы переправить его на территорию, подконтрольную МТО. Государственную границу РФ планировал пересечь пешим маршрутом по горно-лесистой местности. В случае возможного задержания готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе обыска у осужденного изъяты средства вычислительной техники с символикой МТО «Исламское Государство» ( запрещенная в России организация) , электронные инструкции по проведению диверсионно-террористической деятельности, а также руководство по выживанию в полевых условиях.

Согласно решению суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года, информирует пресс-служба УФСБ России по Орловской области.