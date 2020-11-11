Выборы закончены – пора рассчитаться

На прошлой неделе мэр Орла Юрий Парахин, очевидно, вдохновленный помпезной инаугурацией, развил нешуточную активность. Как сообщила пресс-служба нового градоначальника, господин мэр не только продолжил знакомство (!!!) с городом, но и провел несколько встреч с его жителями. В частности, встретился с заведующими орловскими детскими садами, а затем и с коллективом одного из них. Поводом для встреч послужили жалобы сотрудников на снижение зарплат.

Время платить

По официальной версии, изложенной в пресс-релизе мэрии, за неделю, предшествующую встречам Парахина с руководством и педагогами дошкольных учреждений, «в социальные сети городских властей поступило порядка 100 обращений по данному вопросу». В том же пресс-релизе была названа и причина снижения зарплат «технических работников» детских садов. Оказывается, жалованье им урезали после проверки Казначейства России, которую провели еще в начале 2020 года. В ходе проверки выяснилось, что «уровень заработной платы для технических работников муниципальных дошкольных учреждений не соответствует времени выполняемых работ. На основании этого и было принято решение о пересчёте».

Обратим внимание, проверка прошла в начале года, а зарплаты работникам детских садов сократили только в ноябре. Точнее, в ноябре они получили урезанные зарплаты за октябрь. Спрашивается, чего ждали? Ответ на этот вопрос очевиден всем, кто мало-мальски разбирается в политике. И он прост, как правда: ждали, когда пройдут выборы. В сентябре выборы состоялись. Жители Орла выбрали депутатов горсовета. Депутатские мандаты в том числе получили 22 представителя «Единой России» и трое коммунистов. Эти самые депутаты, в свою очередь, «выбрали» мэром Орла Юрия Парахина, который в партийной иерархии «едросов» тоже занимает далеко не последнее место. И теперь господин Парахин заявляет, что вынужден выполнять решение Казначейства России о сокращении зарплат работникам детских садов. Правда, текста самого решения, да что там – даже номера и даты этого документа пресс-служба мэрии опубликовать не удосужилась. На сайте Управления Федерального казначейства по Орловской области никакой информации о проверке начисления заработной платы сотрудникам дошкольных учреждений города Орла найти не удалось, как не удалось найти и решения о ее сокращении. Надеемся, что либо администрация города Орла, либо УФК по Орловской области этот досадный пробел устранят и предоставят общественности и СМИ ссылку на реальный документ, а не голословные утверждения без документальных подтверждений.

Заметим, что в официальных сообщениях мэрии упор делается на то, что пострадавшими от сокращения зарплат оказался, в основном, так называемый «вспомогательный персонал» дошкольных образовательных учреждений. Так, в понедельник пресс-служба горадминистрации распространила пресс-релиз о визите Парахина в детский сад №56, где под сокращение зарплаты попали 11 сотрудников. Каждый из них лишился в среднем трех тысяч рублей в месяц.

«Незначительно снизилась и зарплата воспитателей — в среднем на 500 рублей», — вскользь отмечается в том же сообщении, и тут же идет разъяснение: «Но не в результате проверки Казначейства России, а потому что на работу приняли молодые кадры. По информации руководства дошкольного учреждения, как только новые сотрудники пройдут аттестацию и накопят опыт, зарплата выйдет на прежний уровень. Закрыть вопрос предполагается в следующем году».

Не знаем, как в отдельно взятом детском саду №56, но на самом деле зарплата воспитателей в детских садах города Орла снизилась куда значительнее: не на 500, а почти на 3 тысячи рублей в месяц. И это касается не «молодых кадров», а вполне опытных, квалифицированных педагогов. А вот что казначейство здесь действительно ни при чем – чистая правда. Зарплаты воспитателям снизили депутаты Орловского горсовета прошлого созыва – те же самые единороссы, имевшие там большинство и частично вновь занявшие депутатские кресла. Надо ли говорить, что снижение опять же произошло в аккурат после завершения выборов в горсовет?

«Это выглядело, как жалкая насмешка»

В редакцию «Орловской среды» поступила копия обращения к депутатам Орловского горсовета от воспитателей детских садов города Орла. Честно говоря, мы не знаем, решились ли педагоги донести его до адресатов, но информация, содержащаяся в обращении, настолько ярко иллюстрирует степень цинизма и лицемерия, с которой так называемые народные избранники обращаются с теми, благодаря кому они, собственно, и получают свои мандаты, что, безусловно, заслуживает самой широкой огласки.

В документе говорится о динамике зарплаты воспитателей с 2017 по 2020 год. Итак, еще в 2011 году Орловский горсовет принял решение, которое определяет, из чего складывается зарплата педагогов детских садов. Это оклад (базовая ставка, умноженная на коэффициент квалификации) плюс стимулирующие и компенсационные выплаты. Размер этих выплат, установленный в 2011 году, составлял 20% от фонда оплаты труда.

«Изначально оклад воспитателя с высшей квалификационной категорией составлял 10791 рубль (5450 – базовая ставка, умноженная на 1,98 – коэффициент квалификации). Плюс в среднем 5400 рублей компенсационных и стимулирующих выплат. Зарплата составляла 16191 рубль», — говорится в обращении.

«В 2017 году депутаты Орловского ГС повысили базовую ставку на 50 (!!!) рублей. Она составила 5500 рублей. С учетом коэффициента оклад составил 10 890 рублей, то есть вырос на 99 рублей (!!!). Это выглядело, как жалкая насмешка. При этом компенсационные и стимулирующие выплаты сохранились. Зарплата составляла 16 290 рублей».

Далее – внимание!

«28 ноября 2019 г. Орловский ГС снова решил повысить зарплату педагогам с 01.01.2020 г. Базовая ставка увеличилась на 654 рубля и составила 6154 рубля. Повысился и коэффициент квалификации. Так, оклад воспитателя с высшей квалификационной категорией составил 13046 рублей (6154 Х 2,12)».

Таким образом, сообщают педагоги, с учетом компенсационных и стимулирующих выплат зарплата воспитателя высшей категории составила 18446 рублей. Но такую зарплату воспитатели получали недолго.

Дело в том, что в этом же решении горсовета от 28 ноября 2019 года было прописано, что размер компенсационных выплат сокращается с 20% до 10%. Правда, эти выплаты не сокращали до… октября 2020 года. Опять же возникает вопрос – почему? Как уверяют в своем обращении орловские воспитатели, причина в том, что изменения размера компенсационных выплат не произошли с 1 января 2020 года потому, что якобы выплаты на текущий финансовый год уже были распределены. А вот с 1 октября 2020-го, «с наступлением нового финансового года и с определением штатного расписания», выплаты сократились вполовину (с 5400 рублей до 2700 рублей). И за октябрь 2020 года зарплата воспитателя высшей категории составила 15746 рублей (то есть стала на 2700 рублей меньше).

Как мы понимаем, версию о наступлении нового финансового года и распределении выплат на текущий финансовый год, из-за чего их сократили не в январе, а в октябре, воспитатели придумали не сами: им ее подкинули либо руководители детских садов, либо чиновники.

Между тем эта версия противоречит Бюджетному кодексу, в котором совершенно четко сказано, что финансовый год соответствует календарному и длится с 1 января по 31 декабря (статья 12 БК РФ). Так что выплаты воспитателям должны были сокращать либо с 1 января 2020 года, либо с 1 же января следующего, финансового и календарного, 2021 года. Но их сократили с октября, то есть опять же сразу после выборов тех самых депутатов, которые годом раньше и пролоббировали сокращение.

«Эта зарплата оказалась меньше, чем в прошлом месяце до сокращения выплат, и, более того, меньше, чем до повышения базовой ставки в январе 2020 года. Удивительно, как в одном решении о повышении зарплаты мог оказаться пункт об одновременном ее снижении?» — недоумевают педагоги и качестве примера приводят табличку, отражающую динамику зарплат воспитателей с 2017 по 2020 год.

За две тысячи сребреников

Честно говоря, на их месте мы бы не удивлялись. Не удивляются же заведующие и воспитатели детских садов, директоры и учителя школ, почему из созыва в созыв одни и те же депутаты (или депутаты одной и той же партии) оказываются в Орловском горсовете, несмотря на то, что до выборов дружно голосуют за такие решения, как повышение цены проезда в городском транспорте, или отмена бесплатного питания для всех школьников, или за увеличение тарифов на ремонт и содержание жилья сразу на 15%. Не удивляются, потому что знают, как эти депутаты получают свои мандаты. Более того, сами активно способствуют тому, чтобы они их получили. Ни для кого не секрет, что именно так называемые бюджетники – главная опора представителей партии власти на выборах. Именно учителя, воспитатели, деятели культуры не только сами голосуют за кандидатов от всем известной партии, но и усиленно агитируют голосовать за них своих родственников, друзей, родителей учеников и воспитанников. И, чего уж там греха таить, не всегда делают это бесплатно. Еще в период выборов в редакцию «Орловской среды» поступила интереснейшая инсайдерская информация из недр избирательного штаба одной известной партии, которая дает яркое представление о том, что происходит за кулисами официальной избирательной кампании и какую роль в этой кампании играют так называемые бюджетники.

Подборка документов представляет собой некий алгоритм так называемой мобилизации избирателей для голосования – причем упор делается на досрочное голосование.

Вот несколько пунктов из инструкции:

п. 3. Собираем усиленно данные о голосующих досрочно со 2 по 10 сентября через ТОСы, через сады и школы по сотрудникам, через прозвон базы, через личные контакты кандидата, через агитсеть.

п. 6. Также с 27/28 августа в школах и детских садах стартует обзвон родителей с приглашением проголосовать. Второй обзвон родителей – 11 сентября.

п. 7. НАШИ ОППОНЕНТЫ РАСПРОСТРАНЯЮТ ГАЗЕТЫ, ГДЕ ПРИЗЫВАЮТ ВСЕХ ГОЛОСОВАТЬ 13 СЕНТЯБРЯ. С таким же речевым модулем они ходят по квартирам. Т.е. говорят, что досрочка со 2 по 10 и досрочка 11 и 12 сентября — это фальсификация. Для нас это ВАЖНЫЙ И ЗНАЧИМЫЙ ПЕРИОД. Поэтому необходимо ещё раз проинструктировать агитаторов и всех причастных к агитации (уличкомов, домкомов, активистов, ТОСы, сады и школы, сотрудников call-центров и т.п.) о законности процедуры предварительного голосования и днях голосования в этом году.

Здесь особое внимание следует обратить на пункт 6, где говорится о начале обзвона родителей с приглашением последних проголосовать. Обзвон этот должны были совершать, как мы поняли, сотрудники школ и детских садов. За это им, соответственно, платили, о чем свидетельствуют предоставленные в редакцию таблицы расчетов.





Возьмем, скажем, детский сад №27. Здесь четыре группы, соответственно, четыре воспитателя и 39 родителей, являющихся избирателями на 9-м избирательном округе. Как мы поняли из таблицы, предлагалось несколько вариантов оплаты «услуг» бюджетников. Вариант первый: за каждый звонок родителям – 100 рублей. Обзвон всех 39 избирателей, таким образом, стоит 3900 рублей. Бонус руководителю (как мы понимаем, заведующей) – 5000 рублей. Итого – 8900 рублей. Вариант номер два: проще, но дороже. Каждому из четырех воспитателей за обзвон родителей из своих групп – по две тысячи рублей. Плюс опять же пять тысяч руководителю. Итого – 13 тысяч рублей. Есть и третий вариант: по две тысячи воспитателям и три тысячи руководителю, итого – 11 тысяч рублей. В случае выбора этого варианта один голос избирателя обходился бы одной известной партии, как следует из представленной таблицы, в 282 рубля, если ребенок этого избирателя ходил в детский сад №27. А если в детсад №24, то уже в 296 рублей, в школу №30 – в 291 и так далее.

Какой из вариантов оплаты был реализован, мы, конечно, не знаем, но потолок выплат для тех же воспитателей, как видим, не превышал две тысячи рублей. Учителям школ повезло больше – им отвалили по целых три тысячи, а про руководство и говорить нечего. Но если серьезно, то на самом деле не повезло никому (директоров и заведующих, конечно, в расчет не берем). Бюджетники, оказывавшие на выборах услуги одной известной партии, возможно, не по своей воле, возможно, из страха потерять работу, а, возможно, и из банального желания подработать, теперь расплачиваются за это собственным, кровным рублем. Первыми ласточками стали воспитатели и уж совсем ни в чем не замешанные технические работники. За их же голоса их «отблагодарили» не только снижением зарплаты, но и унижением, наглядно продемонстрировав, насколько их на самом деле ценят. Или оценивают. Кинув, как подачку, две тысячи рублей за агитацию, в первый же месяц после выборов отобрали хоть чуть-чуть, но больше. В следующие месяцы отберут еще – и так будет регулярно, можно не сомневаться. Вот и мэр Парахин, приехавший в детский сад №56, посоветовал несчастным сотрудникам набраться терпения. А ранее он же посоветовал заведующим детскими садами еще раз разъяснить работникам причины сокращения их и без того нищенских зарплат. Ну и найти альтернативные пути поощрения этих работников. Правда, где найти деньги на эти альтернативные пути, он не посоветовал. Но ругать за это Парахина сотрудники детских садов никак не могут. Потому что, пусть и косвенно, но они сами сделали его мэром Орла, избрав в городской совет тех самых депутатов, которые, в свою очередь, избрали Парахина. Более того, некоторым из них (уверены, что далеко не всем) за это заплатили. Теперь настала их очередь платить. Обидно только, что платить придется и всем остальным: по нашей информации, в недрах мэрии и «серого дома» на площади Ленина уже вынашивают планы об очередном повышении платы за проезд в городском транспорте. А там, глядишь, еще что-нибудь придумают повысить или урезать. В общем, воспитатели и «технички» с их зарплатами, как нам представляется, — это лишь первая ласточка. Кто следующий? Об этом расскажем в следующем номере ОС.

Татьяна Филева

Комментирует депутат Орловского горсовета Евгений Косогов:

Ещё перед стартом избирательной кампании в горсовет-2020 г. я предупреждал всех жителей г. Орла и в особенности работников бюджетной сферы, что в случае, если они снова проголосуют, как им прикажут, то в конечном счёте уже осенью 2020 г. или в 2021 г. многие из них на своих кошельках прочувствуют реальную «заботу» тех функционеров от «партии власти», которые будут руководить городским советом Орла после выборов.

И вот несколько недель назад в мой адрес стали поступать многочисленные звонки от сотрудников учреждений дошкольного образования г. Орла, т.е. воспитателей детских садов. Одна из них мне прямо сказала: «Евгений Владимирович, вы как в воду глядели, так как сразу после выборов нам снизили выплаты компенсационного характера в 2 раза, т.е. каждый воспитатель потерял порядка 3 тыс. руб. своего чистого дохода за 1 месяц».

После многочисленных жалоб воспитателей мною были повторно проанализированы материалы заседания горсовета Орла от 28.11.2019 г., на котором большинством депутатов, состоящих во фракции «Единая Россия», было принято данное позорное решение.

В ходе изучения документов я вспомнил, что принятие данного решения подавалось исполнительной властью г. Орла в лице заместителя главы администрации г. Орла Данилевской Е.В. как технический вопрос, так как увеличение базовой единицы, применяемой для определения должностного оклада работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, т.е. для педагогического персонала, с 5500 рублей до 6124 рублей (итого увеличение на 654 рубля) приведёт к гарантированному повышению основной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений г. Орла. Это, по их мнению, положительно скажется на выполнении майских Указов Президента РФ В.В. Путина по доведению средней заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы по региону, а также приведет к уменьшению отклонения заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений от среднего значения заработной платы по учреждению.

Однако «дьявол кроется в деталях», а «Бог – в мелочах», так как для руководства исполнительной власти г. Орла принятие данного решения позволило отчитаться перед Правительством РФ, что в г. Орле с 2020 г. будут исполнены майские Указы Президента РФ, а также перед руководством Федерального казначейства РФ о том, что администрация г. Орла после проведенной федеральной казначейской проверки стала расходовать денежные средства бюджета г. Орла более эффективно. По сути – ловкость рук и никакого мошенничества.

Только вот о сотрудниках детских садов ни большинство уже бывших депутатов фракции «Единая Россия» в горсовете Орла, ни руководство исполнительной власти города, конечно, в очередной раз не подумало и не учло, что для многих из них снижение выплаты компенсационного характера в два раза (в реальном выражении – порядка 3 тысяч рублей) – это серьезный удар по семейному бюджету!

Необходимо особо подчеркнуть тот факт, что именно профессиональный и доблестный труд сотрудников детских садов в г. Орле, а также в стране в целом кратно недооценен государством. То есть люди, которые отдают все силы на воспитание самого драгоценного, что у нас есть – наших детей – получают одни из самих низких зарплат среди работников бюджетной сферы в России! И даже несмотря на это исполнительная власть г. Орла, а также депутаты горсовета, состоявшие во фракции «Единая Россия», проголосовали за принятие данного постыдного и низкого решения!

Мною уже в новом, шестом созыве горсовета, на одном из первых заседаний было предложено действующему председателю горсовета Новикову В.Ф. прислушаться к мнению и позиции Президента РФ В.В. Путина, который задал правильный тренд, снизив себе и премьер-министру РФ зарплату на 10%. Однако Василий Федорович Новиков, который в предыдущем созыве горсовета являлся мэром г. Орла, не посчитался с позицией главы государства и проигнорировал моё конструктивное предложение. Следовательно, и заместители председателя горсовета, а также руководство исполнительной власти до сих пор получают зарплату более 100 тысяч рублей за провальную работу, которая привела к фактическому банкротству муниципального образования город Орёл! И де-юре и де-факто это произошло в результате тотального непрофессионализма высших должностных лиц, руководящих органами исполнительной власти г. Орла и горсоветом Орла, а также в результате многочисленных фактов коррупции и неэффективного расходования средств бюджета г. Орла. И вместо того, чтобы исправлять ситуацию, было принято решение урезать заработную плату сотрудникам дошкольных образовательных учреждений г. Орла, которые и без того получают, скажем прямо, нищенскую и недостойную зарплату!

Именно поэтому в самый короткий срок всеми депутатами Орловского горсовета, входящими в «Справедливую команду», а также всеми депутатами, которые пожелают присоединиться к данной инициативе, на ноябрьское заседание горсовета будет внесена нормотворческая инициатива по возврату размера выплат компенсационного характера к прежней величине, то есть по увеличению их с 10% до 20 %, что позволит решить данную острую социальную проблему в полном объеме!

В случае если депутаты Орловского горсовета из фракции «Единая Россия» не поддержат данную инициативу, мы будем вынуждены добиваться решения данной проблемы на федеральном уровне, а также будем постоянно выносить данное предложение на каждое заседание горсовета до того момента, пока справедливость не восторжествует и позорное решение горсовета от 28.11.2019 г. не будет отменено!

Что касается сотрудников дошкольных образовательных учреждений г. Орла, то уверен, что для каждого из них это будет очередной урок, из которого они сделают выводы на всю оставшуюся жизнь!

При этом не исключено, что в самое короткое время исполнительная власть г. Орла реализует на практике аналогичное антинародное решение, которое напрямую затронет ещё большее число сотрудников, осуществляющих свою трудовую деятельность в муниципальных общеобразовательных учреждения г. Орла. Поэтому и педагогам г. Орла стоит уже сейчас внимательно изучить принятое горсоветом решение от 28.11.2019 г., которое может в любой момент повлиять на уровень их заработной платы…