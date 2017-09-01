«Выхлоп» — два завода…

№14 (507) от 18 апреля 2018 г.

На прошлой неделе депутаты облсовета устроили настоящий экзамен директору АО «Корпорация развития Орловской области» Ольге Бочмаго. На заседании комитета по экономической политике госпожа Бочмаго выступала с отчетом о результатах работы корпорации в 2017 году и пыталась отвечать на вопросы народных избранников. Отчет, как отметили депутаты, по сути стал оправданием убытков АО, а за ответы на вопросы «экзаменаторов» Ольга Бочмаго, будь она на школьном экзамене, вряд ли бы получила больше двойки.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, напомним: АО «Корпорация развития Орловской области» была создана по решению областного правительства в 2014 году. Доли в пакете акций принадлежат Орловской области (75%) и Мценскому району (25%). Задачи этой организации – координация работ по развитию инвестиционной инфраструктуры, реализация комплекса мер по привлечению инвестиций и формированию инвестиционного потенциала Орловского региона. Для этого корпорации были выделены бюджетные деньги в сумме 136 миллионов рублей (уставный капитал).

При этом за четыре года работы по «привлечению инвестиций» корпорация может похвастаться лишь двумя реальными инвесторами – это Крупяная компания и Мценский завод по обработке цветных металлов, которые работают в индустриальном парке «Зеленая роща».

Кроме того, как сообщается в представленной депутатам пояснительной записке, «Корпорация развития» занимается подбором и сдачей в аренду потенциальным инвесторам земельных участков. На сегодняшний день в активе АО значится три таких инвестора – ООО «Орелметахим» (Должанский район), ООО «Орловский оптово-распределительный центр» (Кромской район) и ООО «Промпарк» (Новосильский район), обещавшие вложить миллиарды в свои проекты, однако до сих пор по каким-то причинам этого не сделавшие.

Между тем, на сегодняшний день в «Корпорации развития» «развитием» занимаются 14 человек. Ежегодные затраты на их содержание и обслуживание жизнедеятельности общества составляют порядка 20 миллионов рублей. Оправданы ли такие траты – и попытались выяснить депутаты у Ольги Бочмаго.

В роли экзаменаторов выступили депутат Игорь Рыбаков и председатель комитета Сергей Потемкин. Экзаменуемой Бочмаго активно подсказывал зампред правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов.

Вопросы-ответы оказались столь интересными, что имеет смысл привести их стенограмму – с некоторыми пояснениями.

Для начала депутат Рыбаков попытался выяснить у директора корпорации, когда же наконец потенциальные инвесторы превратятся в реальных. Далее – цитируем.

Игорь Рыбаков:

— Как вы лично оцениваете перспективы «Орелметахима»? (уставный капитал – 10 тысяч рублей, за два года – нулевые прибыль и выручка). Объясните мне как экономист, финансист, специалист по исследованию рынка – откуда возьмутся 20 миллиардов (заявленных инвестиций. – прим. ред.)?

Ольга Бочмаго:

— На данный момент данная организация арендует земельный участок. Ей позволяют финансовые средства это делать. Чтобы их дальнейший проект развивался, сейчас надо найти с инвестором источники финансирования, над чем мы работаем. Прибыль и средства, которые на счетах у этой организации, я разглашать не могу, потому что не имею на это права. Пока они на начальной стадии проекта, со стопроцентной уверенностью сказать ничего невозможно.

Рыбаков:

— В 17 году в регион зашел крупный инвестор – «Орловский оптово-распределительный центр» с 2,5 миллиарда рублей. Это ООО зарегистрировано в конце 2016 года, опять с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Учредитель – компания, которая никакой логистикой, распределительными терминалами не занималась, принадлежит оффшорной фирме в Лихтенштейне. Главное условие этого инвестора – получение крупных земельных участков вблизи трассы М-4 Москва-Крым. На дворе 18-й год. Где инвестор? На чем основана ваша уверенность в реальности этих 2,5 миллиарда?

Бочмаго:

— Данный инвестор занимается вообще сетью распределительных центров на территории Российской Федерации. В данный момент они заканчивают строительство в Ярославле, после которого они на территории Орловской области реализуют свой второй проект. Проект в Ярославской области вы можете посмотреть в интернете.

Далее в экзаменационный процесс вступил председатель комитета Сергей Потемкин, поинтересовавшийся, под какие проценты корпорация размещает средства (заметим, бюджетные средства) на депозитных счетах (есть у АО и такой источник дохода). По словам госпожи Бочмаго, сейчас денег на таких счетах не имеется (хотя по нашей информации, порядка 10-15 миллионов все же размещены), ранее же они размещались примерно под 9% годовых – более точную цифру Ольга Бочмаго назвать затруднилась.

Далее снова цитируем.

Сергей Потемкин:

— 136 миллионов область ввалила в вашу структуру. Вы несете нам убыток каждый год как минимум 4 миллиона. Плюс убыток, что вы кладете деньги на депозит под такой процент, потому что область кредитуется под 14%. То есть вы реально убыточная организация. И перспективы я не услышал. Зачем мне как собственнику такая организация, которая несет мне убыток, порядка 10 миллионов в год убытков? Вы сказали, что другие фонды в других регионах тоже убыточны, вы их перечислили пять или шесть. А что, нет с положительным результатом? Все в России убыточны? Я не вижу смысла содержать вас всех как хозяин. Для чего? Какая для меня перспектива существования вашей организации? Не вижу. У нас иногда бабушки умирают, лекарства от онкологии не купить, а мы, извините, вас поддерживаем неизвестно пока для чего…

Затем экзамен вновь продолжил Игорь Рыбаков:

— Проект «Адриа» — он вообще живой? Он же в 17-м году начался? Там один миллиард (инвестиций. – прим. ред.), так? Строительство завода по производству кожевенной продукции в индустриальном парке «Зеленая роща». А вас не смущает, что по данным «Спарк», «Адриа» зарегистрирована в 2011 году, основной вид деятельности – «прочая оптовая торговля», уставной капитал 10 тысяч рублей. Последние два года прибыль компании – более 50 тысяч рублей в месяц. То есть опять же о банковских кредитах речи не идет. Откуда возьмется обещанный миллиард? Это первый вопрос. И опять же: откуда вблизи «Зеленой рощи» найдутся крупные бассейны, водозаборы, гидросооружения, обязательные для кожевенных производств?

Бочмаго:

-… Все подробности разглашать не могу, но у данной организации есть свое маленькое производство, кожевенное. Они знают рынки сбыта, они знают сырьевые рынки и прочее. На данный момент они точно так же в поисках источников финансирования…

(Добавим: и «Орелметахиму», и ООО «Адриа» кредитные организации отказали в предоставлении кредитов – и, опять же, по нашей информации, и госпоже Бочмаго, и ее патрону господину Филатову об этом хорошо известно).

Рыбаков:

— Обратите внимание: обещать не значит жениться. Они заявились, но пока действительно никакого «выхлопа» для наших жителей, для нашей области нет.

Корпорация, по вашим словам, имеет только два источника дохода: услуги по подаче энергоресурсов и доходы от сдачи в аренду земли в «Зеленой роще». И есть всего два плательщика-резидента. Один – крупяная компания работает, другой – Мценский завод по обработке цветных металлов.

Далее депутат Рыбаков попробовал проэкзаменовать госпожу Бочмаго на профпригодность. Полагаем – не случайно: зарплата директора корпорации, к примеру, составляет 90 тысяч рублей в месяц, и было бы логично, чтобы такое вознаграждение получал профессионал, умеющий добиваться результата.

Рыбаков:

— Вы, Ольга Юрьевна, не имеете никакого экономического и юридического образования. Или имеете?

Бочмаго:

— Государственное и муниципальное управление.

Рыбаков:

— А вы имели когда-нибудь практику, опыт в этой сфере?

Бочмаго:

— В сфере экономики нет, но есть опыт государственной гражданской службы (поясним: до назначения на нынешнюю должность госпожа Бочмаго, педагог-психолог по специальности трудилась помощником зампреда правительства области Сергея Филатова. – прим. ред.).

Рыбаков:

— Такие организации, как ваша, в других областях оказывают консалтинговые услуги, сопровождение инвестиционных и бизнес-проектов. Вы это делаете?

Бочмаго:

— Мы это делаем в основном на безвозмездной основе…

Рыбаков:

— Ответьте на простой для любого директора вопрос: какой метод отражения выручки использует АО «Корпорация развития Орловской области»?

Бочмаго:

— Метод отражения выручки?

Рыбаков:

— Да, метод отражения выручки. Помощь зала? Звонок другу?.. Я к чему это говорю: иметь диплом, хотеть и мочь – это разные вещи.

— В чем разница между выручкой и доходом АО?

Бочмаго:

— Спасибо за вопрос…

Рыбаков:

— Вы часто ездите в командировки, естественно. Вопрос: как оформляются итоги командировок сотрудников корпорации? Есть ли отчеты о командировках?

Бочмаго:

— Все в соответствии с законодательством….

Рыбаков:

— Обратите внимание, как директор просто сбегает от вопросов, потому что она «плавает» и не знает на них ответов. Все, спасибо большое, все было зафиксировано.

Итог беседы попытался подвести депутат Потемкин:

— У нас есть бюджет, есть бюджетные деньги… Вот мы отдали 136 миллионов – они их доедят. По депозиту они получают около трех миллионов, значит, они держат порядка 55-60 миллионов на депозите. Еще пять лет, они их спокойно доедят и у нас этих миллионов не будет. Хотя сами берем кредит и пользуемся им за большие деньги. Государство дает инструмент в виде создания фондов, корпораций, но мы, к сожалению, умещаемся на том, кстати, не большом листочке, где убыточные корпорации. Остальные, значит, прибыльные?

После чего за госпожу Бочмаго и возглавляемую ей корпорацию вступился зампред областного правительства, отвечающий за привлечение инвестиций, Сергей Филатов, вступивший в диалог с депутатом Потемкиным:

— Все те деньги, которые были выделены, были вложены в инфраструктуру. Никаких 55-60 миллионов нет. Задача этих корпораций – прорабатывать возможность создания инфраструктуры в индустриальных парках и на промышленных площадках. А возврат этих денег – он не предполагался прямой, назад, в корпорацию. А предполагается за счет перечисления налогов от тех предприятий, которые размещаются на этих промплощадках и в парках. Можем дать вам расчет: через год наша корпорация себя окупит за счет того, что налоги превысят 136 миллионов, которые были вложены в эту корпорацию.

Потемкин:

— Я человек из бизнеса. Мне было бы достаточно, если бы вышел директор и сказал: вот, мне дали 136 миллионов, через год я их заработаю.

Филатов:

— К сожалению, в чем вы правы, не так быстро это происходит. Получается, что наша корпорация вернет деньги окончательно в 19-м году, через пять лет. Сейчас уже под сто миллионов вернулось в бюджет через те предприятия, которые располагаются на этих промплощадках. А мы надеемся, что в следующем году эти деньги вернутся окончательно. Калужская область, допустим, потратила 12 миллиардов рублей из бюджета на создание четырех таких промышленных зон. И вернула на сегодняшний момент 6 миллиардов с копейками. Это тоже длится уже пять лет. Ни одной корпорации в Российской Федерации доходной от своей деятельности нет.

Потемкин:

— Если бы мне, собственнику, принесли такой отчет, я бы сказал: закрывайте эту организацию… У нас складывается впечатление, что эта организация создана, чтобы кормить этих 14 человек. Где «выхлоп»?

Филатов:

— «Выхлоп»? Пока два завода…

На этом, собственно, можно было бы и закончить, однако в жесткой формулировке депутата Потемкина о закрытии организации имеет смысл кое-что добавить. Во-первых, немного статистики из отчета о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Орловской области» по данным на 1 сентября 2017 года.

Сравним целевые значения этих показателей (то есть, то, что должна была выполнить корпорация) и фактические (то есть, то, что сделано).

Вот, например, такой показатель, как объем привлеченных инвестиций в пересчете на душу населения, в том числе прямых иностранных инвестиций: целевое значение – 900 рублей, фактически – 300 рублей. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных: целевое значение – 40, фактическое – 2 (!!!). Количество новых инвестиционных соглашений: целевое значение – 2, фактическое – 0. Общий объем инвестиций по соглашениям, заключенным с инвесторами в планируемый период: целевое значение – не менее 700 миллионов рублей, фактическое – 200,8 миллиона рублей.

После этого все уверения господина Филатова об убыточности подобных организаций по всей стране и о надеждах на возврат денег в бюджет через налоги инвесторов теряют всякий смысл: полагаем, инвесторы могли бы благополучно платить те же самые налоги и без существования столь «эффективной» структуры. А бюджетные деньги, уходящие на зарплату 14 неизвестно чем занимающихся чиновников пригодились бы тем же самым бабушкам на лекарства.

Во-вторых, данные показатели вызывают массу вопросов и помимо тех, что были заданы госпоже Бочмаго и господину Филатову на заседании комитета.

Целый перечень таких вопросов составил депутат облсовета Виталий Рыбаков, подготовивший по этому поводу депутатский запрос на имя врио губернатора Андрея Клычкова.

Временно исполняющему

обязанности Губернатора

Орловской области

А.Е. Клычкову

Депутатский запрос



Уважаемый Андрей Евгеньевич!

АО «Корпорации развития Орловской области» (ранее — ОАО «Дирекция индустриальных парков Орловской области») создана по решению Правительства Орловской области (Указ Губернатора Орловской области № 371 от 26 сентября 2014 года) с целью координации работ по развитию инвестиционной инфраструктуры, реализации комплекса мер по привлечению инвестиций и формирования инвестиционного потенциала Орловского региона.

АО «Корпорации развития Орловской области» (далее — Корпорация) наделено уставным капиталом 136,53 млн. рублей. Ежегодные затраты на содержание и обслуживание самого общества составляют порядка 20 млн рублей. Направления деятельности АО «Корпорация развития Орловской области» прописаны в его Уставе.

В рамках изучения инвестиционного климата в Орловской области, эффективности работы заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности, руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области С.Н. Филатова при реализации на территории региона инвестиционных проектов прошу направить в мой адрес информацию, касающуюся деятельности АО «Корпорации развития Орловской области» в части конкретных ответов на вопросы, изложенные ниже в данном депутатском запросе.

Сколько Корпорацией привлечено «внешних» и «внутренних» инвесторов для обеспечения развития экономики и инфраструктуры области в формате реализации инвестиционных проектов? За последний год? За три последних года?

Каким инвестиционным проектам Корпорация оказывает консультационное и организационное сопровождение?

Какой и когда бизнес Корпорация представляла при взаимодействии с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Орловской области, органами местного самоуправления?

Какие НОВЫЕ объекты инвестиционной инфраструктуры Корпорация создала и подготовила к привлечению инвесторов?

Корпорация отвечает за «организацию работы в качестве единого государственного оператора по развитию индустриальных парков». Сколько у Корпорации Индустриальных парков, каков штат Корпорации и средняя заработная плата?

В функции Корпорации входит «мониторинг прогрессивных технологий и методов управления инвестициями с целью их тиражирования в регионе». Какие прогрессивные технологии и методы управления инвестиций Корпорация растиражировала в Орловской области?

Исполнительный орган — генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области» является Бочмаго Ольга Юрьевна. Квалификационные требования для должности генерального директора АО предполагают высшее образование по экономическим, инженерно-строительным или юридическим специальностям.

Каким образом бывший помощник заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности, руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области С.Н. Филатова– О.Ю.Бочмаго с образованием педагога-психолога получила должность генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области»?

Председателем Совета директоров является С.Н.Филатов – руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. На каких основаниях с приходом С.Н.Филатова в Совет директоров акционерного общества публичная информация о деятельности АО была закрыта? Последние годовые и бухгалтерские отчеты на сайте Корпорации

park57.ru датируются 2013 и 2014 годами.

Ежегодный бюджет Корпорации составлял от 20 до 50 млн рублей. Эффективность работы Корпорации должна оцениваться по результатам реализации ее Уставной деятельности – новых инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, доходам от предоставления услуг аренды земельных участков, коммунальных, консалтинговых и прочих. Почему вместо вложения в инфраструктуру и иные профильные виды деятельности Корпорация размещает выделяемые ей государственные деньги в коммерческих банках и зарабатывает на депозитных ставках?

Пример: http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/protocol/pz_ep/documents.html?protocolInfoId=6983722&mode=view

Практически все государственные закупки Корпорации осуществлялись у единственных поставщиков. Контролировал ли Совет директоров вопрос о закупках АО?

Данные: http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on¤cyId=1&sortBy=UPDATE_DATE

На заседании № 43 Совета директоров 14 июля 2016 года принято решение о выкупе АО «Корпорация развития Орловской области» доли в уставном капитале ООО «Агропромышленный комплекс НОВИКЪ» в размере 10%. Какую прибыль приносит Корпорации доля в этом ООО?

За 2016 год кредиторская задолженность Корпорации возросла в три раза, Убыток до налогообложения составил 9,6 млн рублей. Какова финансово-экономическая ситуация в обществе по итогам 2017 года и на текущий момент?

По отчетной информации Корпорации за 2016 год среднемесячная заработная плата генерального директора акционерного общества превысила 90 тыс. руб., юриста – 6о тыс.руб.. Кто несет ответственность за установление и контроль за установлением таких зарплат в неэффективном и убыточном АО?

В отчете общества за тот же период говорится: «В целях осуществления задач АО «Корпорация развития Орловской области» в обществе созданы:

— отдел по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов;

— проектный офис по работе с инвестиционными проектами в аграрной сфере;

— проектный офис по работе с инвестиционными проектами в промышленной сфере.

Кто персонально возглавлял эти структуры и с какими «инвестиционными проектами» они работали? Где эти проекты на практике?

На сайте Корпорации размещен «Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Орловской области на 01.09.2017 года».

Ни один показатель эффективности не выполнен.

Кто и какую понес ответственность за провальные результаты деятельности Корпорации?

В связи с имеющейся информацией о нестабильной финансовой ситуации в АО «Корпорация» и угрозе банкротства прошу организовать тотальную документальную ревизию и проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Орловской области».

Депутат Рыбаков В.А.

Полагаем, главе региона не меньше, чем депутату, будет интересно получить на них ответы. А получив, ответить на главный вопрос: почему инвестиционной политикой в регионе до сих пор занимаются господа вроде филатовых и бочмаго и зачем это надо орловским налогоплательщикам?